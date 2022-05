O miliardovej investícii v U. S. Steel Košice by sa mohlo rozhodnúť tento rok

Špekulácie o predaji pokračujú.

KOŠICE. O investícii do dekarbonizácie v U. S. Steel Košice (USSK) by sa mohlo rozhodnúť do konca kalendárneho roka.

Pri podpísaní memoranda o porozumení o podpore plánovaných dekarbonizačných projektov medzi U. S. Steel a mestom Košice to v utorok uviedol prezident spoločnosti James E. Bruno.

„Máme pred sebou dlhú cestu, v súčasnosti sme v intenzívnej komunikácii so slovenskou vládou a inštitúciami. Tento proces sa skladá z viacerých míľnikov a musím povedať, že sa nám dostáva veľkej podpory a pomoci od slovenskej vlády. Avšak na to, aby sa to celé úspešne ukončilo, je potrebné získať určité súhlasy, podpisy zo strany Európskej komisie,“ informoval Bruno.

Investíciu podmieňuje viacero faktorov

Ako uviedol viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga, ešte stále nie je rozhodnuté ani na strane vlády SR, ani na strane USSK, že sa tento investičný zámer ide realizovať.

Ďalší krok k elektrifikácii podľa neho závisí od súhlasu Európskej komisie, od podpory vlády SR a od vybudovania infraštruktúry, ktorá bude schopná podporiť takúto novú technológiu.

Ako dodal, podpis memoranda je zo strany mesta symbolickým vyjadrením podpory a toho, že súvisiace administratívne procesy nebudú brániť rozvoju dekarbonizačného zámeru U. S. Steelu.

„Toto nie je len záujem samotnej fabriky. Európska únia sa zaviazala znížiť svoje emisie CO2 do roku 2030 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Čiže je to naším spoločným záujmom, ako U. S. Steelu, tak štátu a samozrejme aj mesta Košice, ktoré sa hlási k všetkým týmto záväzkom. Nemôžeme len ukazovať na fabriku, že ona jediná je povinná, toto je náš spoločný záväzok,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Pokračoval, že aj pre mesto je dôležité, aby vzhľadom aj na doterajšiu nadštandardnú spoluprácu zrealizoval jeho významný partner na sto percent svoje zámery.

„Naša spolupráca sa bude týkať predovšetkým nášho územného plánovania, pretože zmeny, ktoré fabrika chystá, musia prejsť cez územný plán mesta Košice. Zároveň chceme akcelerovať tento proces pri všetkých našich vyjadreniach, rozhodnutiach i odborných analýzach, aby sme mohli spoločne v ten správny okamih predstúpiť pred vládu a povedať, že sme pripravení na to, aby sa obyvateľom zvýšila kvalita životného prostredia,“ konkretizoval primátor.

S takouto veľkou investíciou je tiež spojená podľa neho záruka, že sa nemusíme o túto spoločnosť obávať, a že bude v Košiciach fungovať ešte veľa rokov.

Viac ako miliarda eur

Investície do dekarbonizácie v USSK si budú vyžadovať viac ako jednu miliardu eur.

Dekarbonizačný projekt spoločnosti U. S. Steel Košice počíta vďaka výstavbe elektrických oblúkových pecí so znížením CO2 až o dve tretiny.

Slovensko plánuje do roku 2030 znížiť emisie CO2 o 55 percent.

Vďaka tejto investícii do elektrifikácie by sa podarilo tento záväzok splniť na polovicu.

Špekuluje sa o predaji fabriky

