Infektológ o opičích kiahňach: Prenos je omnoho ťažší, ako sa vykresľuje

V Európe sa objavilo niekoľko prípadov opičích kiahní. Ochorenie hlásia napríklad z Veľkej Británie, Španielska či Portugalska. Nedávno sa objavilo aj v Rakúsku a prvý prípad zaznamenali v utorok aj v Čechách. Odborníci očakávajú, že sa objaví aj inde a vírus v krajinách môže cirkulovať už niekoľko týždňov.

MARTIN NOVOTNÝ, zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach v rozhovore vysvetľuje, že v tomto momente by sa dovolenky v Španielsku či na Kanárskych ostrovoch neobával.

„Nevidím dôvod na paniku. Väčšina prípadov je na jednom mieste s úzkym kontaktom týchto ľudí. Ak sa človek správa zodpovedne, nemyslím si, že by sa opičími kiahňami mohol nakaziť niekde vonku,“ opisuje.

- Je to vírusové ochorenie prejavujúce sa typickými kožnými vyrážkami až hnisavými pľuzgierikmi a horúčkami, ktoré sa prenáša na človeka úzkym kontaktom so zvieraťom. Sčasti sa podobá na ovčie kiahne, no výrazný rozdiel je v tom, ako kožný výsev vyzerá. Opičie kiahne sú zároveň typickou infekciou, ktorá sa vyskytuje endemicky v Afrike, kde sú pre ňu bežné rezervoáre, ktoré na Slovensku alebo v Európe nemáme.

Prenáša sa toto ochorenie najmä z opíc?

- Prenáša sa hlavne z drobných cicavcov a hlodavcov, preto tento názov nie je až taký presný. V 70. rokoch, keď sa toto ochorenie objavilo prvýkrát, bolo jednou z teórií, že pochádza z malých opíc. Potom však lepší výskum ukázal, že opice nie sú najčastejším zdrojom infekcie. Názov však už bol daný.

Zvyčajne sa nákazy opičími kiahňami objavujú v strednej a západnej Afrike. Ako sa teda ochorenie dostalo do Európy?

- V minulosti dochádzalo k ojedinelým prípadom importu ochorenia v Európe. Boli tu nejaké prípady aj v minulosti, najmä importované, keď nakazený prišiel z Afriky. Prenos z človeka na človeka je však omnoho ťažší, ako sa to teraz vykresľuje. Viac-menej to vyzerá tak, že súčasný výskyt vo väčšom množstve je súhra nepriaznivých epidemiologických súvislostí. Predpokladá sa, že výskyt opičích kiahní súvisí s festivalom LGBTI komunity na Kanárskych ostrovoch, kde je správanie účastníkov uvoľnenejšie a na ktorom bolo asi niekoľko nakazených ľudí. Odtiaľ je viac-menej ten prvotný sumár nakazených, ktorí sa potom vrátili naspäť domov a tam sa ochorenie rozvinulo.

Môžu byť teda hromadné podujatia znova trochu rizikové?

