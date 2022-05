KDH a SaS kritizujú viceprimátorku Gurbáľovú. Podporu Polačeka oznámila skoro

Pravica vraj o rozhodnutí nevedela.

KOŠICE. V športovej terminológii by sa to dalo označiť ako gól do vlastnej brány.

V pondelok informovala viceprimátorka Lucia Gurbáľová, ktorá je mestskou šéfkou KDH, o výsledkoch rokovaní stredopravých strán.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tie dlhodobo hľadali spoločného kandidáta na post primátora v jesenných komunálnych voľbách.

„Päť politických strán sa dohodlo na podpore súčasného primátora Jaroslava Polačeka v ďalších voľbách. Ide o výsledky rokovaní KDH, SaS, Sme rodina, Nova a SRK v posledných týždňoch,“ uviedla v úvode týždňa Gurbáľová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pravica sa v Košiciach rozdelila. Polačeka chce za primátora len polovica strán Čítajte

Neistá podpora?

Tá v straníckej politike postúpila pred rokom, keď po šiestich rokoch vystriedala na čele mestského koordinačného výboru KDH Daniela Rusnáka.

Mimoparlamentné KDH bolo iniciátorom predvolebných rokovaní desiatich strán: KDH, SaS, Sme rodina, Nova, SRK,Aliancia, Za ľudí, PS, DS a OĽaNO.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéf rady starostov Ján Nigut: Kto hlasuje, ako chce vedenie Košíc, vždy dostane viac Čítajte

“Myslíme si, že je potrebné, aby dokončil, čo začal, a je pre nás garanciou toho, že sa do mesta nevrátia bývalé praktiky,“ komentovala predvolebnú dohodu Gurbáľová.

Podpora strán však nemusí byť taká istá ako to v pondelok prezentovala.

A to dokonca ani v jej vlastnej strane.

Rusnák stále v hre

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť