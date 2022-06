Oprava padnutej strechy krematória vyjde draho, mesto hľadá v rezervách

Smútočné obrady sa tam stále nekonajú.

KOŠICE. Sanácia strechy košického krematória by mohla stáť viac ako jeden milión eur.

Povedal to primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) s tým, že mesto na jej opravu pravdepodobne využije zdroje z rezervného fondu.

"V tejto chvíli sa doťahujú rôzne odborné posudky. Máme už predbežnú projektovú dokumentáciu. Žiaľ, naozaj sme si mysleli, že to bude omnoho lacnejšie, ale vychádza to, že to bude suma nad jeden milión eur," uviedol.

Zdroje v rezervách

Ak sa uvedený potrebný rozpočet napokon potvrdí, tému plánuje otvoriť aj na júnovom mestskom zastupiteľstve.

"Keďže iný zdroj takto neplánovane nie je možné odniekiaľ zobrať, pravdepodobne požiadam poslancov, aby sme ho hľadali v rezervnom fonde," dodal.

V prvej polovici apríla sa v exteriéri pri hlavnom vchode do krematória prepadol kus výstuže strechy.

V dôsledku toho sa z nej uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie. Podľa statického posudku došlo k poškodeniu časti nosnej konštrukcie zo strešných pórobetónových panelov.

Postupne zatekala voda

Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorá má krematórium a verejný cintorín v správe od konca roka 2019, uviedla, že k deštrukcii došlo postupným dlhodobým zatekaním zrážkovej vody cez narušenú hydroizoláciu strechy.

Samotné spopolňovanie tiel sa vykonáva tak ako doposiaľ. Smútočné obrady z košického krematória však pre havarijný stav časti strechy presunuli na verejný cintorín.