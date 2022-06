Najlepší čas kúpiť byt je pred piatimi rokmi, vraví maklér Branislav Čuri

Ceny sú rekordné a trojizbový byt luxus.

KOŠICE. Pod 100-tisíc eur si už v Košiciach nekúpite ani garsónku. Metropola východu dobieha cenami bytov hlavné mesto.

Len v prvom kvartáli tohto roka zdraželi košické nehnuteľnosti o 15 percent, čo je dvakrát viac oproti rastu v Bratislavskom kraji.

V minulosti bol trojizbový byt v Košiciach bežnou métou, dnes sa stáva s cenou okolo 200-tisíc pre mnohé mladé rodiny nedostupným. Za desatinu ceny si však kúpite rodinný dom napríklad v Čiernej nad Tisou.

Realitný maklér BRANISLAV ČURI hovorí, že opadol dopyt po nadštandardných nehnuteľnostiach a zosilnel záujem o dvojizbové byty. Vysvetľuje dôvody enormného rastu cien a prognózuje ďalší vývoj.

V článku sa dozviete aj odpovede na otázky: Ako pocítil realitný trh vojnu na Ukrajine a prílev odídencov?

Ako sa zmenila ponuka bytov a situácia s investičnými bytmi?

Ako maklér predával byt za 200-tisíc a predal ho za 230-tisíc?

Prečo sa tak výrazne zvyšujú ceny práve dvojizbových bytov?

Prečo sa z trojizbových bytov stáva pre mladých luxusný tovar?

Aký je najbežnejší typ klienta a akú hypotéku si obvykle berie?

Ako ovplyvňuje situácia s drahšími hypotékami správanie ľudí?

Oplatí sa viac než byt nájsť stavebný pozemok a postaviť dom?

Je výstavba domu v záhradkárskej lokalite dobrá alternatíva?

Dokedy je toto tempo zdražovania nehnuteľností udržateľné?

Čo by radil mladej rodine, počkať alebo čím rýchlejšie kupovať?

Od nového roka sa košické ceny bytov odtrhli od zvyšku Slovenska a dobiehajú aj Bratislavu. Cítite to na svojich predajoch?

- Čo sa týka posledných piatich rokov, ceny rastú priemerne ročne o 20 percent. Keď teraz stojí byt 200-tisíc, predtým stál 100-tisíc. V rámci tých rokov to teraz nie je veľká odchýlka, rástlo to a deje sa to kontinuálne z kvartálu na kvartál.

Od januára doteraz tie nehnuteľnosti narástli o 15 percent. No nemyslím si, že do konca roka to bude ešte o ďalších 15 percent. Je trochu cítiť, že trh sa začína spomaľovať, no ceny nebudú klesať.

