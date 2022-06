Policajti sa sťažujú na svoje autá: Naháňať páchateľov? Budú nás roztláčať

Niektoré už najazdili pol milióna km.

KOŠICE. Policajti v Košickom kraji sa sťažujú na mizerný stav vozidiel, s ktorými každý deň vyrážajú do ulíc.

Tvrdia, že sa často kazia, majú najazdené stovky tisíc kilometrov, a obávajú sa, či im auto vydrží celú službu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to hrôza. Autá majú aj od 400-tisíc kilometrov vyššie, no sú aj také, ktoré prekročili pol milióna. Auto v priamom výkone služby by malo byť bez problémov. Opak je pravdou, a to na všetkých útvaroch, či už v pohotovostnej motorizovanej jednotke, ale aj na okrese a obvodných oddeleniach," vravia košickí policajti.

„Nie je normálne, aby sme mali k dispozícii takéto autá a naháňali páchateľov. Rôzne indivíduá majú výkonné autá, stále ich obmieňajú a polícia zaostáva.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Policajné autá sa zrazili v jednosmerke, keď sa ponáhľali zachrániť samovraha Čítajte

Policajti: Ako Flintstonovci. Budú nás roztláčať

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť