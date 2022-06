Loli paradičku dali „na pankáča", Čiara na východe bola oproti Ukrajine Hollywood

Hrycová hovorí o útrapách pri filmovačke.

KOŠICE. Na východnom Slovensku je už dohodnuté nakrúcanie troch filmov. Podľa kraja ide o prvý výsledok aktivity, ktorá tu chce pritiahnuť domáce aj zahraničné štáby.

„Verím, že čoskoro budeme môcť prezradiť, o aké filmy pôjde a akých hercov aj z Hollywoodu v našom kraji uvidíme,“ hovoril košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) na nedávnej prezentácii Filmovej kancelárie Košického kraja.

Kým na Slovensku ide o prvý takýto koncept, v susedných Čechách ich funguje tucet.

Návratná investícia

Košický región sa pol roka pred jesennými župnými voľbami chce definovať ako „film friendly region“.

Vďaka ambasádorom ako Peter Kerekes, Dano Dangl či Wanda Adamík Hrycová sa o benefitoch kraja pre filmárov majú dozvedieť aj svetoví producenti.

Podľa odhadov župy každé jedno euro vložené do filmového priemyslu prinesie do regiónu 4 až 6 eur.

Filmárov chcú lákať aj na výhodný úvodný balík, v ktorom dostanú od štátu rabat 33 percent a ďalšie 2 percentá im poskytne kraj.

„Tridsaťpäť percent je zľava, pre ktorú sa filmárom oplatí porozmýšľať. Už teraz mame dohodnuté vďaka našej Filmovej kancelárii Košického kraja nakrúcania troch filmov, ktoré by sa inak v Košickom kraji netočili,“ myslí si Trnka.

Ide o dva slovenské filmy a jeden by mal byť v réžii hollywoodskej filmovej produkcie.

Konkrétnejšie mená plánujú prezradiť po potvrdení všetkých detailov spolupráce.

Úspech Čiary

„Je to veľká vec pre nás, producentov. Vždy keď sa rozhodujú, kde budú realizovať svoj projekt, potrebujú istotu, zázemie aj spoľahlivých partnerov. Regionálne filmové kancelárie sú práve tým prvým partnerom, ktorého vždy kontaktujú. Vedia odporúčať miesta, kde by sa dalo nakrúcať, kde bývať a všetky veci, ktoré sú pre producentov veľmi dôležité. Toto všetko je ideálne zabezpečovať z lokálnych zdrojov. Keď to bude fungovať dobre, regiónu to určite pomôže,“ povedala v Košiciach filmová producentka Wanda Adamík Hrycová.

Má intenzívne skúsenosti s natáčaním filmu Čiara, ktorý mal premiéru pred piatimi rokmi.

