Prvorodičke za vraždu novorodenca hrozilo doživotie. Dostala 12 rokov

Obhajkyňa: Lepší trest sa vybojovať nedal.

KOŠICE. Krajský súd sa v stredu dopoludnia zaoberal prípadom Košičanky, ktorej sa v priebehu trestného stíhania výrazne zmenil paragraf.

Krátko po čine to bola vražda novorodenca v popôrodnom rozrušení, neskôr bol prekvalifikovaný na vraždu, spáchanú na chránenej osobe.

Táto zmena znamenala aj výrazné sprísnenie trestnej sadzby. Kým v prvom prípade hrozilo Alžbete K. 4 až 8 rokov za mrežami, po novom 20 až 25 rokov alebo doživotie.

Na okresnom súde si 20-ročná žena z Lunika IX vypočula rozsudok, s ktorým nebol spokojný prokurátor ani obhajoba. Ten definitívny napokon vyniesol odvolací senát krajského súdu.

Prišli na to príbuzní

K tragickej udalosti došlo v septembri 2020 v byte na Hrebendovej ulici na Luniku IX. Alžbeta v noci porodila živého chlapca a bezprostredne po pôrode ho usmrtila.

Potom prerezala pupočnú šnúru črepinou skla a porodila placentu, ktorú zabalila do plachty a vyhodila z balkóna. Dieťa taktiež zabalila a uložila do plastového vedra, ktoré zaniesla na lúku do krovinatého porastu.

Telo novorodenca bolo nájdené až o niekoľko dní. Príbuzní si totiž všimli, že Alžbeta porodila, no dieťa nikde nevideli. Napokon sa priznala a ukázala aj miesto, kde ho odložila. Bolo mŕtve.

