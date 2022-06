Bála sa, že má mŕtvicu. Košičanka mala rovnakú diagnózu ako teraz Justin Bieber

Niektoré aktivity jej doživotne zakázali.

Kanadský spevák Justin Bieber nedávno zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom sa so svojimi fanúšikmi podelil o smutnú správu ohľadom jeho zdravotného stavu. Prezradil v ňom, že mu bol diagnostikovaný Ramsay-Huntov syndróm. Vírus varicella-zoster, ktorý ho spôsobuje, mu natoľko poškodil nervy v uchu, že mu ochrnula polovica tváre a nevie sa usmievať alebo žmurkať. Musel preto zrušiť všetky svoje koncerty.

Kanaďan nie je jediný, komu vírus narobil problémy. Podarilo sa nám skontaktovať s Košičankou, ktorá rovnako ochorela ešte v závere minulého roka. Keďže táto diagnóza je na Slovensku pomerne zriedkavá a verejnosť o nej veľa nevie, presvedčili sme Eriku (27), aby sa s nami podelila o bližšie informácie.

Kedy si začala mať prvé príznaky ochorenia a aké boli?

- Bolo to niekedy v polovici októbra 2021. Prvých pár dní sa to prejavilo iba bolesťami hlavy a pravého ucha, no po týždni som už mala pľuzgiere na ušnici a v mieste vchodu do zvukovodu. Po objavení vyrážok som začala mať veľké bolesti ucha, straty rovnováhy, nevoľnosti a neskôr aj paralýzu pravej strany tváre a zápal stredného ucha. Pamätám si na deň, keď som sa nevedela postaviť z postele, lebo ma napínalo na zvracanie, akonáhle som pohla hlavou.

Ako si to psychicky prežívala? Je to v podstate zriedkavá a pomerne neznáma choroba, také zvyknú u ľudí vyvolať veľké obavy.

