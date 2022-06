Nie prodekan, ale prodekanka. Ženy má byť na univerzitách viac vidno

Chcú mapovať aj sexuálne obťažovanie.

Univerzity na Slovensku chcú byť akčnejšie v otázkach sexuálneho obťažovania či násilia, chcú mať vyrovnanejší počet mužov a žien vo výskumných tímoch a pracujú aj na tom, aby materská dovolenka nebola nevýhodou.

Reagujú na iniciatívu zo strany Európskej únie. Napriek snahám sa totiž za desiatky rokov v prostredí európskych univerzít v rodovej rovnosti veľa nezmenilo a, najmä na vyšších akademických pozíciách, je stále veľká prevaha mužov.

Nastavenie zmien v rodovej politike bude výzvou najmä pre technické školy. ALENA RUSNÁKOVÁ je predsedníčkou novovzniknutej Komisie pre rovnosti príležitostí mužov a žien na Technickej univerzite v Košiciach. Vysvetľuje, že majú len 36-percentné zastúpenie žien-výskumníčok, pričom na mnohých odboroch, ako je matematika či informatika, je takmer stopercentná prevaha mužských študentov. V ďalších akademických rokoch by to chceli zmeniť.

Rozprávali sme sa tiež o tom:

- prečo na univerzite ženy zarábajú menej ako muži

- ako stereotypy prispievajú k tomu, že na univerzite je viac mužov

- ako sa doteraz riešili prípady sexuálneho obťažovania

- ako je umelá inteligencia nastavená pre mužov

Načo je univerzite plán rovnosti príležitostí mužov a žien?

- Je to nástroj na uplatňovanie politiky rovnosti príležitostí mužov a žien, ktorý by mal vytvárať rovnejšie pracovné a študijné prostredie pre všetkých zamestnancov a študentov. Plán sme nastavovali internou analýzou, pomocou ktorej sme identifikovali rôzne nerovnosti medzi mužmi a ženami.

Čo ste zistili?

- Že rovnosť medzi mužmi a ženami nie je dosiahnutá vo viacerých oblastiach. Z výsledkov analýzy vnímame nerovnováhu zastúpenia mužov a žien tak medzi študentmi ako aj zamestnancami, nižšiu grantovú výkonnosť akademických zamestnankýň či klesajúci podiel študentiek.

Na Slovensku študuje viac žien ako mužov, no na technických univerzitách je to presne naopak. Na viacerých fakultách sa podiel žien v študujúcej populácii pohybuje pod 30 percent. Na fakulte elektrotechniky a informatiky je to len okolo 12 percent. Naopak, najviac žien študuje na fakulte umenia, kde je ich podiel takmer 70 percent, na Eekonomickej fakulte je to približne 65 percent.

Paradoxne však na fakulte umenia učí veľmi málo žien, len okolo 16 percent, čo by mohlo byť spôsobované nárokmi na akademickú prácu v umení a teda kritériami pre kvalifikačný postup. Tie môžu byť ťažšie dosiahnuteľné ak sa žena rozhodne mať deti a nedarí sa jej zladiť rodinný a pracovný život. Kým však napríklad medzi vysokoškolskými učiteľmi a učiteľkami, či výskumnými a umeleckými pracovníkmi a pracovníčkami, je žien málo, v administratívnej a prevádzkovej činnosti je naopak prevaha žien. V ekonomickom odbore máme dokonca 100 percent žien. „Prilákať“ viac mužov do administratívy je ale výzva na všetkých univerzitách.

Vnímame aj fenomén zvyšovania alebo znižovania počtu žien a mužov na rôznych stupňoch, úrovniach zodpovednosti alebo pozíciách. V našom prípade ide o znižovanie počtu žien so zvyšujúcim sa stupňom v kvalifikačnej štruktúre vysokoškolských učiteľov a učiteliek a v štruktúre manažmentu. Aj toto je však celoplošný problém týkajúci sa mnohých vysokých škôl nielen na Slovensku ale aj v Európe a vo svete.

A s týmito všetkými faktormi môže súvisieť ďalšie dôležité zistenie, a to je mzdový rozdiel medzi zamestnancami a zamestnankyňami v zmysle, že ženy zarábajú na našej univerzite menej ako muži, čo má svoje logické príčiny.

O aké príčiny ide?

