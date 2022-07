Po nociach upratovala, teraz je v rádiu. Na nájom ešte nezarobím, hovorí Ukrajinka

Nechce ležať a ľutovať sa.

DARYNA TKACHUK (23) je rodáčka z Kyjeva. S dcérou Margarytou (2) je v metropole východu už tri mesiace. Košice si vybrala na odporúčanie kamarátky a neľutuje. Pred návratom do vojnou skúšanej vlasti má rešpekt, hoci jej najväčšou túžbou je byť opäť s rodinou. Ako však zdôrazňuje, sebaľútosť a depresia jej rozhodne nepomôžu, radšej sa obracia ako vie, aby sebe aj dieťaťu zabezpečila normálny život.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kedy ste prišli do Košíc?

- Bolo to 30. marca. Keď vypukla vojna, myslela som si, že to bude rýchle. Ani by mi nenapadlo, že odídem. Žili sme s manželom a dcérkou v Kyjeve, no v prvý mesiac vojny sme sa presťahovali ku svokre do centrálnej Ukrajiny. Lietadlá nám preletovali ponad dom, bolo to strašné. Museli sme spať na chodbe, aby sme boli viac v bezpečí. Aby nás od prípadných výbuchov delila aspoň jedna stena navyše. Siréna sa mohla ozvať hocikedy. Dcérka si doteraz spomína, že musela ostať na chodbe a tam čakať. Po mesiaci sme sa rozhodli, že pôjdeme preč.

Aj vaša rodina odišla?

- Nie, iba moja mladšia sestra a ja s dcérou. Prosila som aj rodičov, svokru aj svoju babku, aby šli tiež, ale odmietli. Babka býva pri Kyjeve, kde boli tiež výbuchy, ale povedala, že už má všetko na záhrade zasiate a nemá sa jej o to kto postarať. Preto nikde neodíde. To je niekedy také ukrajinské – báť sa, ale neodísť, lebo už mám posadené.

Sú vaši blízki v poriadku?

- Áno, našťastie je celá moja rodina doteraz v poriadku. Manžela zatiaľ do armády nepovolali, pretože mal pred dvoma rokmi operáciu pľúc a nemôže robiť všetko. Ale nesmie opustiť krajinu, lebo ak by bolo málo vojakov, povolali by aj jeho. Ak by sa mu podarilo získať zdravotné doklady o tom, že nemôže narukovať, mohol by prísť za nami.

Prečo ste si vybrali práve Košice?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť