Požičiaval si, stávkoval a splácal dlhy. Bola to pyramída, potvrdil súd

Za podvod dostal 10 rokov.

KOŠICE. Pred piatimi rokmi začala polícia trestné stíhanie v prípade pokračujúceho zločinu podvodu.

Viedli ju k tomu trestné oznámenia ľudí, podľa ktorých ich Košičan Norbert B. (48) uviedol do omylu a obral o peniaze. Polícia podania preverila a koncom roka 2018 Košičana obvinila.

Prešlo iba pár mesiacov, keď ho súd v januári 2019 vzal do väzby. Obával sa, že na slobode by sa Košičan ukrýval a takto maril vyšetrovanie a tiež, že by pokračoval v trestnej činnosti.

Kým sa Norbert dozvedel právoplatný rozsudok, za mrežami strávil tri roky. Po nedávnom verdikte krajského súdu je isté, že na slobodu si ešte pár rokov počká.

Splácal staré dlhy

Podľa znenia obvinenia mal Košičan v rokoch 2011 až 2016 na rôznych miestach v Košiciach vylákať od poškodených osôb pôžičky od 10 000 do 300 000 eur.

Za takmer päť rokov sa tak mal obohatiť o vyše 615-tisíc eur. Uviesť do omylu a vylákať peniaze mal od desiatich poškodených osôb.

Zámienkou mali byť plány založiť firmy na Novom Zélande v rámci budúceho kolektívneho investovania, ako aj investovania finančných prostriedkov a zúročenia vložených peňazí do spoločnosti či pod pláštikom iných prísľubov.

