Kovačevičová hovorí o klamaní Košičanov, mesto o kampani a nezodpovednosti

KOŠICE. Starostka mestskej časti Nad Jazerom a mestská poslankyňa Lenka Kovačevičová (nezávislá) kritizovala v piatok na brífingu pred košickým magistrátom primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) za to, že stopol bezplatné cestovanie v mestskej hromadnej doprave (MHD), ktorého prijatie presadila na júnovom mestskom zastupiteľstve.

Primátor vo štvrtok informoval, že využil právo veta a nepodpísal uznesenie o zmene tarify Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), čím pozastavil jeho účinnosť, teda vykonateľnosť.

Vďaka zmene tarify mali mať cestujúci od 1. júla 2022 do 31. augusta 2023 dopravu zadarmo na električkových linkách 1, 3, 9 a R2, premávajúcich aj po sídlisku Nad jazerom, ale i na autobusovej linke č. 28, ktorá k týmto linkám zváža obyvateľov susednej mestskej časti Krásna.

Zámerom tejto zmeny bolo dostať čo najviac vodičov do MHD, aby sa od áut odľahčila práve rekonštruovaná hlavná dopravná tepna Jazera Slanecká cesta, kde sú výrazné dopravné obmedzenia.

Starostka upozornila, že s nápadom prišlo mesto

„Samotný primátor Polaček oznámil už v marci, že električková doprava pri Slaneckej ceste bude zadarmo. Máme na to aj dôkaz, bolo to publikované v čísle 3 mestského časopisu V skratKE. Aj pôvodný materiál do mestského zastupiteľstva pripravil magistrát. Bezplatné cestovanie sa propagovalo i na vtedajšej tlačovke k Slaneckej ceste, hoci to ešte neprešlo zastupiteľstvom,“ uviedla Kovačevičová pred magistrátom.

Starostka tvrdí, že to viacerých cestujúcich uviedlo do omylu, a tak začali cestovať električkami zadarmo predčasne.

„A čudovali sa, že dostávali pokuty. Prichádzalo nám množstvo správ na sociálnej sieti aj e-mailami, že pani starostka, čo vy pripravujete, aký nezmysel? Vy klamete Košičanov.“

