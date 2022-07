Roky žije nedôstojne v centre Košíc. Bezdomovkyňu sa z ulice dostať nedarí

Stratégia mesta v praxi zlyháva.

KOŠICE. V centre Košíc funguje od jesene nová stanica mestskej polície. Z Historickej radnice má dohliadať na zvýšenie bezpečnosti, sústredí sa aj na bezdomovcov.

Ešte vlani mestská polícia informovala, že sa pokúsi pomôcť najznámejšej košickej bezdomovkyni z centra, pani Kvete.

Tá často leží v nedôstojnom stave pred hotelom Hilton alebo na Hlavnej ulici.

Mestská časť s pomocou mesta kontaktovala jej rodinu a zbavením svojprávnosti sa ju snažila umiestniť v sociálnom zariadení.

Chýbajúca dôstojnosť

„Je to nedôstojné, často je podnapitá, znečistená aj vyzlečená. Je to psychiatrický pacient, osobne som ju sprevádzal na posledné vyšetrenie. Ak súd nariadi poručníka, bude ju možné umiestniť v ústave, kde by bola zachovaná jej dôstojnosť,“ hovorili policajti z centra s tým, že sa to má udiať do začiatku tohto roka.

