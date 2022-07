Vlani ho napadli krompáčom a obuškom, teraz s ním útočníčka čaká dieťa

Súd uzavrel incident na ranči v Krásnej.

KOŠICE. Na ranči v mestskej časti Košice-Krásna sa vlani v máji stal incident, ktorý potom zamestnal lekárov aj všetky orgány činné v trestnom konaní.

V tom čase 17-ročný Patrik J. a jeho 19-ročná priateľka Gabriela Ž. napadli 47-ročného Ivana P. On krompáčom, ona obuškom.

Krompašan útok prežil, mladý Prešovčan bol najprv obvinený z pokusu o vraždu, neskôr mu paragraf zmiernili na ublíženie na zdraví. Z toho istého zločinu bola obvinená aj Košičanka.

Kým Patrika už Okresný súd Košice II potrestal vlani v decembri, Gabriela si musela na verdikt ešte pár mesiacov počkať. Na rad prišla minulý týždeň.

Krompáč a obušok

Incident sa stal v ranných hodinách pred unimobunkou na Štrkovej ulici.

Podľa znenia obvinenia Patrik s Gabrielou po vzájomnej dohode napadli Ivana tak, že ho mladík šesťkrát zasiahol ostrou stranou krompáča. Spredu raz do brucha a raz do bedier, zozadu dvakrát do chrbta a raz do drieku a stehna. Počas toho na poškodeného kričal, že ho zabije.

Potom Ivana napadla Gabriela gumeným obuškom. Opakovane ho bila do nohy, rebier aj do iných častí tela.

