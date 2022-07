Polaček o stratenej olympiáde: Polená pod nohy hádzali aj vládni predstavitelia

Rozhodnutie z minulosti neľutuje.

Ak by mestskí poslanci v roku 2019 rozhodli o tom, že Košice pôjdu do organizácie Európskej mládežníckej olympiády (EYOF), v súčasnosti by mesto delili od športového podujatia už len dni. Nakoniec sa športujúca mládež, tímy a organizačné výbory ubytujú v Banskej Bystrici, kde sa očakáva účasť vyše šesťtisíc ľudí.

Primátora Košíc JAROSLAVA POLAČEKA (nezávislý) sme preto požiadali o to, aby sa obzrel späť a vyhodnotil, či by dnes niečo urobil inak. V roku 2019 viackrát žiadal vtedajšiu vládu na čele s Petrom Pellegrinim (exSmer, Hlas) o väčšiu finančnú pomoc, ale nemal u nej úspech.

Polaček sa dokonca vybral za vicepremiérom Richardom Rašim (vtedy Smer, dnes Hlas) do Bratislavy spolu s košickým županom Rastislavom Trnkom (nezávislý). Dostali expresný termín a do Bratislavy sa mali dostaviť do 39 hodín od oficiálneho mailu z Rašiho kancelárie. Ešte v ten deň sa pritom Raši vrátil do Košíc.

Ako s odstupom času hodnotíte zrieknutie sa možnosti usporiadať EYOF v Košiciach?

- Sme radi, že poslanci mestského zastupiteľstva na jar 2019 správne vyhodnotili, že EYOF by sa v Košiciach nemohol uskutočniť, pretože mesto, Košický samosprávny kraj a ani ďalší partneri by za daných podmienok a bez pomoci vlády nezvládli pripraviť športoviská. Predchádzajúce vedenie mesta sa vďaka ich absolútnej ignorácii na EYOF pripravilo tak skvostne, že nám nezanechalo ani jeden projekt na rekonštrukciu pôvodného alebo výstavbu nového športoviska, ktorý by sa mohol hneď uskutočniť.

