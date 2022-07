Starosta obce, kam mieri Volvo: Pôda pod novým závodom je odsúdená na priemysel

Očakáva dynamický rast obyvateľov a domov.

Dve desaťročia čakalo územie neďaleko Košíc na strategického investora. V roku 2003 ho prehliadla francúzska automobilka, ktorá pri výbere lokality pre svoj závod uprednostnila západ Slovenska.

Po ohlásení príchodu Volva do priemyselného parku Valaliky počíta obec zhruba so 4 500 obyvateľmi s výrazným prilepšením do rozpočtu najmä z dane z nehnuteľností.

Tie chce starosta ŠTEFAN PETRÍK (KDH) využiť okrem iného na skvalitnenie možností pre voľnočasové aktivity. Nemalým benefitom bude aj nový obchvat, ktorý odbremení dve obce od tranzitnej dopravy.

V obci sa rozbieha aj biznis s nehnuteľnosťami. Podľa starostu tam plánuje developer výstavbu 70 rodinných domov. V rukách by už mal mať územné rozhodnutie k prvej etape.

Odkedy sa počíta s priemyselným využitím stoviek hektárov poľnohospodárskej plochy pri Valalikoch?

- Územie je určené pre priemyselnú výrobu od roku 2003. Vtedy boli obecným zastupiteľstvom odsúhlasené zmeny a doplnky územného plánu obce Valaliky. Ide z veľkej väčšiny o rovnaké územie, na ktorom bude stáť závod automobilky Volvo. V tom čase šlo o ponukové územie pre spoločnosť Peugeot Citroën.

Čiže išlo o podobný zámer ako v prípade Volva, keď bolo snahou pripraviť územie pre príchod veľkého investora?

- Do istej miery áno, aj keď nešlo o totožnú situáciu. Bolo to za ministra hospodárstva Ľubomíra Haracha (SDK). Blížila sa veľká investícia a rezort mal v tom čase ponukový dokument, ktorý obsahoval deväť lokalít. Jedna z nich bola pri Valalikoch. Rozhodnutie vtedy padlo v prospech Trnavy.

Proti plánovanej výstavbe nového závodu zaznievajú aj hlasy, ktoré argumentujú záberom poľnohospodárskej pôdy. Ako to vidíte vy?

