Čistí košické jazero, aby nebolo ako hrachová kaša. A rybári ho stále hnoja krmivom

Bludný kruh preruší politická odvaha.

Problém s vodou v košickom jazere vyvrcholil pred ôsmimi rokmi. Sinice sa premnožili tak, že na povrchu vytvorili zelené koberce, voda zapáchala a pre vodných lyžiarov a kúpajúcich sa sa stala toxická.

Zásahy neboli účinné, až sa mesto rozhodlo osloviť profesora BLAHOSLAVA MARŠÁLKA z Brna. Ten mal s čistením vodných plôch skúsenosti z celého sveta, v roku 2015 svoju metódu použil aj na košickom jazere.

Odvtedy sa čistí každý rok dvakrát. Ak vyhrá profesor, voda je dobrá celú kúpaciu sezónu. Ak vyhrajú sinice, čo sa stalo v minulom roku, hygienici kúpanie zakazujú.

Pri debate o jazere uprostred sídliska je odborník veľmi oduševnený, teší ho, že čistenie prináša výsledky, no zároveň nerozumie, prečo stále nie je odkanalizované a prečo tu stále môžu rybári loviť ryby.

„Mesto by malo chcieť dlhodobo jazero prevádzkovať a bolo by to zmysluplné, pretože je to areál s obrovským potenciálom. A hlavne si každý musí uvedomiť, že tu trénuje národná vodnolyžiarska reprezentácia. Dokonca chlapec, ktorý tu vyrástol, urobil svetový rekord," upozorňuje profesor.

Sme na začiatku sezóny, v akom stave je aktuálne voda v jazere?

- Keď sa pozrieme na čísla, už dnes (28. júna) o piatej ráno bola teplota vody 25 až 26 stupňov Celzia. Pri dne, v najväčšej hĺbke, bola teplota 23 stupňov Celzia. Najväčšia hĺbka je pri hrádzi, približne 2,35 metra, podľa toho, ako vysoko je hladina vody. Je to veľmi vysoká teplota, čo nesmierne prospieva siniciam. Aktuálne je ich veľmi máličko, ale už proti nim musíme zakročiť. Keby sme pri tejto teplote vody nič neurobili, za štrnásť dní to tu hygiena zatvorí. Časovanie je veľmi presne vypočítané tak, aby to zapôsobilo preventívne a podľa prvých meraní je zrejmé, že to funguje tak, ako sme si to predstavovali.

Vy už máte vopred vypočítané, kedy je potrebné prísť, bez ohľadu na vývoj počasia?

- Pracujeme s prírodou, to si je potrebné uvedomiť. Aj ovocinár či poľnohospodár vie, že každý rok je iný. Aj v tejto vode je každý ročník skutočne iný. Pracujeme s množstvom hydrobiologických parametrov, ktoré sa merajú dlhodobo. O nich prehľad máme, preto tu existuje možnosť predikcie. Stúpanie teploty, ktoré je v týchto mesiacoch štandardnom, je v tom veľmi dôležité. Sinice na teplotu veľmi reagujú.

Samozrejme, jazdíme sem už siedmy rok, už počas prvého roku bol nastavený nejaký systém. Vieme, že zdrojom živín pre rozvoj siníc sú tú septiky, priesaky a nečistota spôsobená tým, že táto lokalita nie je odkanalizovaná. Druhá významná príčina je spôsob rybochovného obhospodarovania vodnej nádrže. Bolo zistené, že ročne sa sem rádovo prinesie okolo štyridsať ton šrotu, granúl, kŕmnych zmesí. Aj keby toho bola desatina, teda štyri tony, tak by to stačilo na masový rozvoj siníc.

To znamená, že vodu si čiastočne kazíme sami, rybolovom?

- Áno, doslova a do písmena je to hnojenie nádrže.

