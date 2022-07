Fuj, to je strašidelné, reagujú ľudia. Obrazy ukazujú predsudky voči dúhe aj farbám

Umelca prirovnávajú k Jakobymu.

KOŠICE. Ľudský tvor je zvláštny, dokáže pomáhať a vytvárať, ale pre predsudky vie aj ničiť a správať sa ako netvor…Takýto je popis jednej z aktuálnych výstav v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach.

Jej názov je Predsudky a prezentuje tvorbu košického umelca Richarda Roháča.

„Nemusí sa nám všetko páčiť, nemusíme sa všetci ľúbiť, stačí, keď sa budeme tolerovať,“ takéto je motto jeho expozície.

Predstavuje síce súbor surových a expresívnych malieb, ktoré odkrývajú tie najtemnejšie ľudské pocity, no práve preto by nás pohľad na jeho obrazy ani nemal zaskočiť.

Je to strašidelné

„Vitajte v Nočnej more z Elm Street,“ uviedla nás do výstavnej miestnosti kurátorka Eva Čarnoká ešte pred začiatkom vernisáže.

Tento horor je obľúbeným filmom Richarda Roháča a hlavná postava Freddy Krueger je jeho obľúbený záporný hrdina.

Rovnako ako horor nami zatrasú aj Richardove obrazy.

Ako hovorí kurátorka, „nenechajú nás ľahostajnými. Sú surové, ale zároveň v nás vyvolávajú silnú emóciu a nútia nás zamyslieť sa nad tým, čo je na obraze. Možno prvý dojem je ´fúj, to je hnusné´. Ale presne tak to má byť. Keď sa ježia chlpy z toho, že je to nechutné, to je zámer umelca, aby vyburcoval diváka a aby si uvedomil, čo sa okolo nás deje a s akými negatívnymi situáciami sa stretávame.“

A naozaj, jedna z návštevníčok hneď po vstupe do výstavnej miestnosti zareagovala: „To je strašidelné.“

Smrť dúhe

