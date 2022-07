Dvaja mladíci napadli staršieho muža. Keď upadol do bezvedomia okradli ho

Incident sa stal v Košiciach.

KOŠICE. Košická polícia obvinila dvoch mladíkov, 18-ročného Zoltána a mladistvého 16-ročného Adama, oboch z okresu Košice-okolie, z trestného činu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva.

Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, mladíci v pondelok 11. júla napadli a okradli 50-ročného muža.

V prípade dokázania viny hrozí staršiemu z dvojice trest odňatia slobody na tri až 8 rokov, mladšiemu, keďže je mladistvý, sa trestná sadzba znižuje na polovicu.

„Poškodený muž nastúpil v centre mesta Košice do autobusu mestskej hromadnej dopravy. To, že muž možno vypil pár pív, si všimli dvaja mladíci, ktorí na neho upriamili svoju pozornosť. Keď vystúpil z autobusu v košickej mestskej časti Sever, mladíci vystúpili s ním. Nenápadne kráčali za ním, potom ho obišli a jeden z nich poškodeného fyzicky napadol do oblasti tváre. Keď muž spadol na zem, na chvíľu stratil vedomie, čo mladíci využili a odcudzili mu finančnú hotovosť 180 eur a z miesta ušli," popisuje polícia s tým, že poškodenému mužovi podľa predbežnej lekárskej správy spôsobili zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti 21 dní.

Mladí muži ukradnuté peniaze nestihli ani minúť, pretože aj napriek tomu, že sa snažili ukryť v kríkoch, policajti ich našli a eskortovali na príslušné obvodné oddelenie.

Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach oboch mladíkov obvinila z trestného činu lúpeže, spáchaného formou spolupáchateľstva.