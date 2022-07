Filmár Pekarčík: Keby tu bola Ficova garnitúra, k Ukrajincom by sme boli hovädá

Dokumentoval bombardovanie Charkova.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Ostatné tri mesiace strávil blízko frontovej línie na Ukrajine. Stojí za dovozom prvej várky detských kníh pre ukrajinské deti na Slovensko. Dokumentarista PAVOL PEKARČÍK sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vybral spolu s režisérom Ivanom Ostrochovským do ostreľovaného Charkova, kde žili v podzemí metra. Trvalo tri týždne, kým vytiahol kameru a začal natáčať. V košickom Artfore prezentoval dokumentárne fotografie súčasnej Ukrajiny a hovoril o neutíchajúcej pomoci a drobných príbehoch ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vaše rozprávanie o pobyte na Ukrajine nebolo klasicky plné ťažoby, ale pretkané vtipnými postrehmi a drobnými ľudskými príbehmi spod frontovej línie. V čom spočíva to, že váš opis udalostí má aj rozmer nadhľadu?

- Neviem, či ide o vtipnosť. Ja som tam mal často slzy v očiach. Hyperčasto. Ale niekedy sa nájde ten čierny králik, také niečo zvláštne v tej zlej situácii. A hlavne, nebol som sám, bol som s Ostrochovským a dvom je stále veselšie.

Kedy ste išli na Ukrajinu?

- Úplne na začiatku mi zavolal Tomáš Forró, že sa začala vojna. Máme tam veľa známych, lebo sme obaja strávili veľa času na východnej Ukrajine, čiže sme obtelefonovávali ľudí. Prvých pár týždňov sme ich len vozili z hranice. Sestričky dominikánky a skupina mimoriadnych ľudí okolo dr. Krcha a prof. Tomáša Sabola absorbovali možno 50 ľudí, ktorých som doniesol z hranice, tie decká sa rovno dostali do školy. Som im veľmi, veľmi vďačný. Čiže zabezpečili bývanie, jedlo, školu, možno prácu pre rodiny, ktoré prišli s dvoma igelitkami do iného štátu. Bolo to super, nikto sa nikoho nič nepýtal, išlo to mimo papierov, predpisov a všetkého. To je na tej situácii pekné, že keď ide fakt do tuhého, byrokracia je na druhom mieste.

Potom ste kedy išli už na samotnú Ukrajinu do blízkosti bojov?

- Ešte sme chvíľu čakali, kým nám prídu nepriestrelné vesty a prilby. Lebo tam musíte mať základný výstroj, musíte si ho zabezpečiť, človek tam nejde úplne naslepo. Idete za niekým, k niekomu. V čase vojny sú najcennejšie informácie a hlavne, keď idete do blízkosti frontu. Ten je v tejto vojne veľmi fluidný a môže sa stať, že prídete na zlé miesto. A najhoršie je byť na zlom mieste v zlý čas.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dobrovoľníčka: Mnohí Ukrajinci majú celý život zbalený do jedinej tašky Čítajte

Kam ste smerovali najprv?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť