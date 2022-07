Dekan Cehlár o vrte župy na akvapark: Stačí 50 stupňov, nemá ľudí uvariť

Vrt pri Čižaticiach je hotový. Pracovníci aj vŕtacie zariadenie sú už preč. Projekt ide do ďalšej etapy. (Zdroj: Jaroslav Vrábeľ)

Geotermálny vrt pri obci Čižatice neďaleko Košíc, ktorý dal urobiť Košický samosprávny kraj (KSK) kvôli akvaparku, nečaká rovnaký osud ako desať kilometrov vzdialený vrt pri Ďurkove. Ten ležal bez využitia bezmála štvrťstoročie.

Verí v to dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) MICHAL CEHLÁR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa jeho slov „sa veci začali hýbať konečne správnym smerom“. V prípade Čižatíc to znamená rozbehnutie rokovaní s vážnym záujemcom o investíciu do výstavby geotermálnej elektrárne, ktorej súčasťou by mala byť aj výroba vodíka.

Podľa Cehlára získa v budúcnosti práve vodíková technológia zásadný význam. Slovensko má podľa neho šancu stať sa svetovým priekopníkom jeho ekologickej výroby.

Upozornil však, že ložisko geotermálnej energie by sa nemalo vyrabovať za niekoľko rokov, ale prioritou by malo byť jeho dlhodobé využívanie. Takýmto spôsobom by bolo možné čerpať zemské teplo 50 až 100 rokov.

V rozhovore sa dozviete: Čo teraz robia a čo a kedy chystajú na geotermálnom vrte pri Čižaticiach

Aké sú parametre vrtu a na čo všetko je ho možné perspektívne využiť

Ako to vyzerá s akvaparkom, ktorý sľúbil župan Rastislav Trnka (nezávislý)

Akú teplotu má mať voda pre akvapark, aby sa ľudia v bazénoch „neuvarili“

Aké sú možné modely spolupráce medzi krajom a súkromnými investormi

Ako dlho bude možné využívať vrt a kedy môže byť hotová elektráreň

Čo majú spoločné a v čom sú odlišné vrty pri Čižaticiach a Ďurkove

Kde na Slovensku ešte predpokladajú podobné vhodné lokality na vrt

Práce na geotermálnom vrte pri Čižaticiach sa skončili na jar 2022. Čo sa tam momentálne deje?

- Vrt je stále činný, na mieste sú vykonávané napríklad čerpacie skúšky. Na základe nich zisťujeme ďalšie parametre vrtu. Aby nedošlo k jeho zanášaniu, vrt sa prečisťuje. Okrem toho sa realizujú ďalšie technické práce, aby sme boli pripravení na ďalšiu fázu projektu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trnka hlási akvapark pri Košiciach do dvoch rokov. Prvý tip mu nevyšiel Čítajte

Nehrozí teda, že sa zopakuje história z neďalekého geotermálneho vrtu pri obci Ďurkov, ktorý čaká na svoje využitie bezmála 25 rokov?

“ Aby sme ľudí v bazénoch „neuvarili“, geotermálna voda by nemala mať viac ako 50 stupňov Celzia. „

- Verím, že v našom prípade sa začne do roka pracovať na reinjektážnom vrte, ktorým sa bude vyťažená geotermálna voda vracať do podzemia, kde sa bude v kolektore opäť zohrievať. Tento reinjektážny vrt by sme chceli v dohľadnom čase projektovať. Jeho parametre budú závisieť od toho, ako bude zásobník tepla v hĺbke zhruba 2 700 metrov využívaný.

Jeho realizáciu by už mal financovať súkromný investor. Momentálne prebiehajú medzi ním a KSK rokovania. Do rozhovorov bola zapojená aj naša fakulta. Postupne sa oboznamujeme, aké má tento investor možnosti, ale i očakávania.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Akvapark? Odborník na Trnkov nápad hovorí, že horúcu vodu od Čižatíc treba lepšie využiť Čítajte

Je zámer súkromníka v súlade s plánmi vedenia Košického samosprávneho kraja, ktoré sľubovalo v tejto lokalite akvapark?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť