Kožný lekár: Radšej s jazvou po znamienku žiť, než krásny ležať v truhle

Hlavný provokačný faktor pri vzniku rakoviny kože je UV žiarenie. „Napríklad v južných krajinách sú na to ľudia uspôsobení. Najrizikovejšia je bledá koža, svetlý typ, teda modré oči a ryšavé vlasy, veľa pieh po celom tele,“ vysvetľuje kožný lekár ŠTEFAN CHROMÝ s 32-ročnou praxou. Špecializuje sa na znamienka a kožné nádory.

Opaľovanie je pre tento typ ľudí podľa odborníka veľmi rizikové, no pripomína, že aj genetika je dôležitá. „Keď mal niekto v rodine melanóm, hrá genetika svoju úlohu a takíto ľudia by mali chodiť pravidelne na kontroly," vysvetľuje v rozhovore.

Najviac melanómov majú napríklad ľudia v Austrálii a na Novom Zélande. „Tí obyvatelia ešte nie sú na to podnebie geneticky uspôsobení. Na Slovensku sa zvýšil počet nádorov kože tým, že sa uvoľnila situácia, ľudia začali chodiť viac k moru aj do hôr," hovorí košický odborník.

Nie všetky znamienka sú nebezpečné. Ako teda človek, ktorý nikdy nebol na kontrole znamienok, rozozná, ktorým venovať zvýšenú pozornosť?

- Medzi znamienka, ktoré môžu byť nebezpečné, patria tie, ktoré vychádzajú z buniek produkujúcich pigment. Ďalej sú všeobecne nebezpečné solárne keratózy, teda zo slnka, ktoré sú rôzne pigmentované a môžu prejsť časom do nádoru. Nádor však môže vzniknúť aj na čistej koži, nielen zo znamienka. Keď hovoríme o melanóme (najzávažnejší typ rakoviny kože, pozn. red.), len približne 30 alebo 40 percent z nich vzniká z existujúcich znamienok.

Medzi menej nebezpečné znamienka radíme rôzne výrastky, ktoré môžu byť na krku, pod pazuchou či prsníkmi. Potom sú to rôzne bradavičnaté výrastky, fibrómy či seborhoické keratózy, ktoré ľudovo nazývame starecké bradavice. Objavia sa väčšinou vo vyššom veku a nie sú nebezpečné. Na koži sa ďalej môžu vytvoriť aj cievne znamienka, to sú červeno-fialové útvary, ktoré väčšinou takisto nie sú nebezpečné.

Mnoho ľudí môže mať znamienka na miestach, kde im môžu zavadzať, respektíve si ich môžu často poraniť, napríklad na krku, pod pazuchami či na bruchu. Keď sa tieto znamienka porania, je to problém?

- Nie, tieto stopkaté výrastky, fibrómy, nie sú nebezpečné, aj keď sa porania. Keď sa ale porania opakovane, je potrebné vyhľadať odborníka, aby sa pozrel na to, či je to stále len stopkatý výrastok alebo už to prešlo do iného štádia.

Človek má teda len počkať, kým sa to zahojí a nemá sa obávať?

- Nemusí s tým ísť za kožným lekárom hneď v ten deň.

Na internete o tom totiž ľudia horlivo diskutujú. Na mnohých stránkach, kde si medzi sebou radia, napríklad zaznieva, že poranené znamienko automaticky znamená rakovinu.

