Bez plaviek do bazéna. Neprispôsobiví na kúpalisku ignorovali plavčíkov

Ľudia: Nikdy viac. Správca: Nezvládli to.

KOŠICE. Pobúrení ostali počas sobotňajšej návštevy mestského kúpaliska Rumanova v Košiciach ľudia, ktorí sa prišli osviežiť v tropickej horúčave.

Spôsobili im to desiatky neprispôsobivých občanov, ktorí si vstupné zaplatili, ale nerešpektovali základné pravidlá pobytu na kúpalisku.

Do vody vchádzali v gaťkách, slipoch, športových podprsenkách, ale aj v tielkach. Boli hluční a obťažovali okolie.

Na kúpalisku museli v jeden deň zasahovať dve vozidlá záchranky.

Zabrali dokonca aj miesto plavčíkov, tí rezignovali

Na kúpalisko prišli prevažne rómske rodiny s veľkými nákupnými taškami plnými jedla z blízkeho supermarketu.

Po zemi ostali pohádzané odpadky.

Hlučné správanie, nerešpektovanie ostatných, ba ani pokynov plavčíkov, malo za následok o niekoľko minút už len ťažko riešiteľnú situáciu.

Ľudia sa síce chodili plavčíkom sťažovať, tí však situáciu nezvládali.

Síce spočiatku prítomných nespratníkov aj upozorňovali, postupom času však, takpovediac rezignovali.

„A čo mám robiť? My sa snažíme. Zapískam, upozorním, ale oni si robia, čo chcú. Vidíte, tak sa tu roztiahli, že aj miesto pre plavčíkov zabrali. To by mal riešiť správca,“ povedal nám jeden z plavčíkov.

Jedných vyženú, ďalší prídu

„Jedných z bazéna vyženiete, ďalší prídu. My kontrolujeme plavky, ale nedá sa byť všade," reagoval plavčík, keď sme upozornili na ľudí kúpajúcich sa v gatiach a slipoch.

