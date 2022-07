Keď objavili delové gule, strieľne a hradby, vybrali sa Košičania na skusy do Verony

Múzeum vás zavedie do stredoveku.

KOŠICE. Takto v lete roku 1996 prebiehala rekonštrukcia Hlavnej ulice, ktorá priniesla Košiciam zásadný objav súvisiaci s ich históriou.

Robotníci počas nej narazili na dobre zachovaný stredoveký vstupný komplex do mesta.

Odkryli 3 hradobné múry, ktoré Košice obkolesovali, spájací most medzi nimi i vodnú priekopu pod ním, vstupnú bránu do mesta a tiež na barbakán, čiže polkruhovú baštu, ktorá vyčnievala z hradieb tak, aby sa z nej dalo páliť aj na takých, čo by zvonku liezli na hradby.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tri dôležité múry

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť