Košická župa podpísala s Tabačkou memorandum. Má pomôcť rozvíjať nezávislú kultúru

Uzatvorená je na desať rokov.

KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) a občianske združenie Bona Fide, ktoré prevádzkuje košické nezávislé kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik, podpísali v stredu memorandum o spolupráci.

Cieľom je vytváranie podmienok na rozvoj nezávislej nezriaďovanej kultúry, produkcia kvalitných služieb v tejto oblasti a rozvoj kreatívnych odvetví.

Obe strany sa dohodli na ďalšej spolupráci tak, aby sa multižánrové centrum mohlo rozvíjať a poskytnúť kvalitné podujatia v rámci alternatívnej kultúry.

Pokračovanie rozbehnutej spolupráce

Memorandum nadväzuje na podpis nájomnej zmluvy týkajúci sa krajských priestorov na Gorkého ulici 2, kde Tabačka sídli.

Zastupiteľstvo KSK koncom júna schválilo predĺženie nájmu občianskemu združeniu na ďalších desať rokov.

„Staviame na doterajšej tradícii dobrých a dlhodobých vzťahov. Župa vlastní unikátne priestory, Tabačka poskytuje produkciu, ktorá konkuruje európskym inštitúciám. Táto spolupráca je dobrým predpokladom na to, aby sa nám z bývalej tabakovej továrne podarilo spoločne vytvoriť kreatívnu štvrť, aká nielen na východe doposiaľ chýbala," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Veľké vízie

Memorandum bude viesť oboch partnerov rozvíjať zázemie pre kreatívny priemysel na základe poskytovania coworkingových a ateliérových priestorov, inkubačných aktivít či podporou start-upov, ale i zdieľaním priestorov, personálu či znalostí.

Vznikajúca neformálna platforma zároveň prispeje k zosieťovaniu aktérov zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry v kraji.

Doba platnosti memoranda sa uzatvára po dobu platnosti nájomnej zmluvy, čo je desať rokov.

„Veľmi sa teším, že otvárame novú kapitolu našej spolupráce, založenú na kvalitnom a jasnom základe. Kraj a Tabačka dokážu v spoločnej synergii priniesť obyvateľom kraja, umelcom, ale aj návštevníkom z celého Slovenska či sveta kvalitnú kultúru, ktorá bude zvyšovať kvalitu života v našom regióne. Nasledujúce obdobie chceme využiť na zužitkovanie obrovských rozvojových príležitostí, ako je napríklad Kreatívne centrum, na maximum," povedal generálny manažér Tabačky Martin Dubéci.

Predseda OZ Bona Fide Peter Radkoff spomenul aj dlhodobé nadstavbové vízie organizácie.

„Verím, že sa nám raz podarí spolu s krajom vybudovať kreatívnu štvrť z celého areálu, ako aj náučný zelený ekosystém na strechách Tabačky a nakoniec sa podarí aj s mestom to celé dotiahnuť do novej oddychovej zóny pri vode, kde by malo vzniknúť nové námestie, ktoré by prepájalo areál Tabačky s celou kreatívnou štvrťou s historickým centrom mesta. Počas tých ďalších desiatich rokov by sa nám to snáď mohlo podariť," skonštatoval.

