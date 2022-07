Grátis parkovanie v zákaze vyjde na Bukovci draho. Polícia posiela pokuty

Vodičov neodradili značky ani kamery.

BUKOVEC. Pri vodnej nádrži Bukovec neďaleko Košíc sa počas letnej sezóny opakuje rovnaký problém.

Časť návštevníkov parkuje svoje autá na úzkej hlavnej ceste. Neprekáža im v tom ani zákaz zastavenia a státia.

Na jednej strane sa tým vyhnú plateniu na obecnom alebo súkromnom parkovisku, zároveň si o čosi skrátia cestu k vode.

Postup šoférov však spôsobuje vážne problémy v doprave, zhodujú sa obec Bukovec i polícia.

Sľubovali si lepšie správanie vodičov

Podľa starostky obce Bukovec Lýdie Mikulovej (nezávislá) platí na tejto komunikácii zákaz parkovania dlhé roky.

„Ešte ako dieťa si pamätám, že sa od priehradného múra až po lokalitu Hrabina parkovať nesmelo. Nie je tam na to priestor, pričom ide o pomerne frekventovanú komunikáciu. S počtom áut stúpol aj počet tých, ktorí tento zákaz nerešpektovali. Párkrát za letnú sezónu sa tu objavili policajti. Rozdali niekoľko papúč, no motoristov to príliš neodradilo,“ povedala Mikulová.

Samospráva sa preto rozhodla, že nechá vypracovať projekt nového dopravného značenia a zároveň zavedie kamerový systém, ktorý jej umožní sledovať aktuálnu dopravnú situáciu v problémovom úseku.

„Po vlaňajšej letnej sezóne sme so súhlasom Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie osadili veľké, veľmi dobre viditeľné zákazové značky a nainštalovali kamerový systém. Návštevníkov o tom informujú tabule. Obec to stálo nielen peniaze, ale i námahu,“ povedala starostka.

Podľa jej slov si od týchto opatrení na úrade sľubovali, že vodiči si už nedovolia zákaz prehliadať.

Víkendová realita

Ako to však vyzerá v praxi, sa starostka presvedčila počas víkendu.

„Na obecnom parkovisku, ktoré sme tento rok rozširovali o trávnaté plochy, sme okolo obeda napočítali asi tretinovú obsadenosť. V rovnakom čase stálo v zákaze na hlavnej ceste 54 áut. Tie boli zaparkované priamo pod zákazovou značkou a tiahli sa pozdĺž pravej strany vozovky cez rekreačnú lokalitu. Priznám sa, že mňa osobne to sklamalo, ale aj nahnevalo,“ konštatuje Mikulová.

