Už žiadne príhovory, prší, rýchlo všetci do autobusu. Začal sa 15. Korzárland

80 detí čaká týždeň zábavy v Tatrách.

KOŠICE, STARÁ LESNÁ. Kuriózny odchod do jubilejného 15. ročníka tábora Korzárland zažilo v nedeľu ráno 80 detí.

Rozlúčka s rodičmi pred odjazdom z parkoviska pri košickom Jumbo centre do podtatranskej obce Stará Lesná musela byť kratšia a rýchlejšia než obvykle.

Veľmi sa totiž rozpršalo, a tak nastúpil krízový scenár - už žiadne dlhé príhovory, ale bleskovo všetky kufre a deti do autobusov.

Nové tváre - plavčíčka aj folkloristka

Medzi korzárlandistami sme videli mnoho známych tvárí z uplynulých ročníkov, ale aj viaceré nové.

„Idem prvýkrát nielen do Korzárlandu, ale úplne prvý raz do takéhoto týždenného tábora, lebo doteraz som bola len v dennom. Ale už som bola týždeň v škole v prírode, takže to je niečo podobné,“ povedala nám 10-ročná Košičanka Taťka, ktorá sa pri autobuse srdečne zvítala so svojou kamarátkou a spolužiačkou Katkou zo Základnej školy Lechkého.

„Katka už bola v takýchto táboroch, tak sme sa v škole dohodli, že teraz ideme my dve spolu, aj že spolu budeme sedieť v autobuse i bývať v tábore na izbe v hoteli.“

Taťka, ktorá sa už tri roky venuje plávaniu v košickom Športovom klube polície, prezradila, že najviac sa teší na bazén.

„Viem plávať všetky štýly a chodievam už aj na súťaže. Navyše len v sobotu sme sa vrátili z dovolenky v Taliansku, tak aj tam som trénovala. A keď pôjdeme v tábore do bazéna, mohla by som robiť aj plavčíčku, keby bolo náhodou treba niekoho zachraňovať, haha,“ dodala s úsmevom.

Jej kamarátka a spolužiačka Katka doplnila, že ona sama už bola v pobytovom letnom detskom tábore niekoľkokrát, ale v Korzárlande ešte nie, tiež ide prvýkrát.

„Zvládla som predtým také tábory v pohode, nebolo mi smutno, neplakala som. V tábore sa mi najviac páči, že som týždeň bez rodičov, bavia ma tam napríklad aj diskotéky, kupovanie sladkostí a tiež, že môžeme byť dlho hore,“ prezradila Katka.

„Ja síce neviem tak dobre plávať ako Taťka, ale zato sa venujem folklórnemu tancu, takže ak bude v tábore talentová súťaž, môžem predviesť folklórny tanec,“ povedala nám.

Deti si vytvoria vlastné noviny

Pavol Krausz, šéf cestovnej kancelárie Elán , ktorá má už 30 rokov a spolu s denníkom Korzár 15 rokov organizuje Korzárland, informoval rodičov, že v Starej Lesnej čakajú na ich deti v areáli hotela Forton aj multifunkčné ihrisko, altánok, spoločenská miestnosť na diskotéky, ale i stolný tenis či florbal a kopec zábavy.

„V predposledný deň tábora, tak ako každý rok, prídeme do Korzárlandu spolu s deťmi slávnostne pokrstiť ich originálne vlastné vytlačené noviny Korzárik, ktoré si počas tábora vytvoria svojimi článkami, príbehmi, zážitkami a zábavnými fotkami, aby mali peknú spomienku,“ uviedol Krausz a sľubuje aj prekvapenie.

O dianí v tábore budeme každý deň aj s aktuálnou fotogalériou informovať i v denníku Korzár.