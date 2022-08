Učiteľka v škôlke nafúkala skoro tri promile. Dostala výpoveď aj väzenie

Už predtým ju odsúdili pre alkohol.

KOŠICE. Učiteľkám v Materskej škole na Hronskej ulici sa zdala ich kolegyňa nejaká čudná. Povedali to riaditeľke, ktorá zavolala políciu.

Učiteľka pri dychovej skúške nafúkala takmer tri promile alkoholu, čo je ťažký stupeň opitosti.

Polícia Denisu D. (47) obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a po skončení vyšetrovania okresná prokuratúra odstúpila spis Okresnému súdu Košice II.

Ten vo veci tento týždeň rozhodol.

Starala sa o 17 detí

Skutok sa stal v jednu januárovú stredu ráno.

Podľa znenia obvinenia Denisa od 6.30 do 8.00 hod. v priestoroch škôlky v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodila vplyvom návykovej látky, vykonávala ako pedagogický zamestnanec výchovno-vzdelávaciu činnosť so 17 deťmi vo veku od 4 do 5 rokov.

O 10. hodine bola príslušníkmi Obvodného oddelenia PZ Košice-Západ podrobená dychovej skúške, pri ktorej jej bola nameraná hodnota 1,36 mg/l, čo je 2,83 promile alkoholu.

