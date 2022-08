Ľudia z panelákov načierno sadia stromy, potom chcú výrub. Nakoniec sadia zas

Stromom v mestách škodí aj psí moč.

Správa mestskej zelene v Košiciach tvorí interaktívnu mapu všetkých stromov v meste spolu s ich zdravotnou kartou. Z takmer 50-tisíc stromov už majú dokumentaristi podrobne zhodnotených 8 000 z nich.

Ktorým sa v Košiciach páči a ako im obyvatelia môžu pomôcť, nám porozprávali MARIANNA SABOLOVÁ – samostatná technička pre spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny v Košiciach, jej kolega MARTIN BUJŇÁK a PETER SASÁK, referent pre styk s verejnosťou.

V článku sa dozviete: Aké údaje o stromoch zaznamenávajú, ako určujú ich vek, akou trasou idú?

Koľko času strávia pri každom strome, aká má byť podchodná výška konárov?

Ktorým stromom sa najviac darí, čo im škodí, prečo a čo sa s tým dá robiť?

Keď má strom niektoré konáre vyschnuté a iné ešte zelené, dá sa zachrániť?

V meste sú vysadené aj ihličnaté stromy pomedzi listnaté, ako je to možné?

Môžu obyvatelia bytových domov pri nich vysádzať stromy a čo robia zle?

Čím ľudia škodia stromom v meste a ako im, naopak, môžu najviac pomôcť?

Môžu obyvatelia zbierať plody – jablká, hrušky, orechy z mestských stromov?

Čo je cieľom digitalizácie drevín?

- Martin Bujňák: Zozbierať údaje, ktoré sa budú využívať pri starostlivosti o zeleň. Všetky dreviny by sme mali zhodnotiť do piatich rokov. Je to živá mapa, ktorá sa bude neustále meniť a aktualizovať. Stromy pribúdajú aj odchádzajú, ostatné treba kontrolovať. Zatiaľ mapa nie je verejnosti prístupná, ale v budúcnosti bude.

Marianna Sabolová: Nie je cieľ zmapovať čo najskôr všetky stromy, ale urobiť to ako živý efektívny dokument. Čiže cesta je cieľ. Aby tie dreviny boli bezpečné a zdravé.

Aké údaje o stromoch zaznamenávate?

- Marianna Sabolová: Každý má svoje vlastné poradové číslo ako rodné číslo u ľudí. Je tam dátum kontroly, nasledujúca kontrola, interval kontrol, kvalitatívne údaje, vek, výška, ktorú určujeme výškomerom, vitalita, perspektíva, stabilita, zdravotný stav... Na základe toho určíme, ako sa ten strom má.

Ako určujete vek bez počítania letokruhov?

- Martin Bujňák: Vek v rokoch by sme zistili len invazívnym zásahom do stromu. My určujeme skôr vývinové štádium. Či je ten strom nedávno vysadený, či už má nejaké znaky dospelého stromu alebo je senescentný, kedy vidíte, že horná časť koruny presychá, teda má známky dožitia.

Marianna Sabolová: Väčšina stromov v Mestskom parku sú dospelé stromy.

Akou trasou idete pri mapovaní?

- Marianna Sabolová: Prioritou sú tie najfrekventovanejšie miesta. Staré Mesto, verejný cintorín, parky v Starom Meste, Mlynský náhon, Juh. Ideme od centra do periférií. To sa nezdá, ale len v Mestskom parku je 915 stromov, na verejnom cintoríne je ich okolo 2 500.

Martin Bujňák: Od minulého roka strážime hneď od začiatku aj novú výsadbu v meste. Mapujeme aj staré vyschnuté stromy, ktoré treba vyrúbať.

Koľko času strávite pri každom strome?

