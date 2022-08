Rakvu s telesnými pozostatkami kardinála Tomka vystavia v Dóme sv. Alžbety

Termín pohrebu v Košiciach je známy.

KOŠICE. Mesto Košice počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa očakáva návštevu tisícok veriacich, ktorí sa budú chcieť rozlúčiť so zosnulým kardinálom Tomkom.

Samotného smútočného obradu sa podľa odhadov môže zúčastniť až 5-tisíc ľudí. Pre tých, ktorí sa nedostanú do Dómu sv. Alžbety, bude na námestíčku pred Urbanovou vežou pripravená veľkoplošná obrazovka a priamy prenos z obradu.

Naplánované sobáše a nedeľňajšie bohoslužby v Dóme sa uskutočnia bez obmedzení.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) a vedenie mesta vyčlenili na zabezpečenie organizácie tejto udalosti sumu 25-tisíc eur.

"Rakva s telesnými pozostatkami bude vystavená v Dóme sv. Alžbety v Košiciach v nedeľu 14.augusta od 16.00 do 21.00 hod., v pondelok 15. augusta od 9.00 do 12.00 hod., tiež v utorok od rána až do konania pohrebných obradov o 11.00 hod," informuje magistrát.

Pietne miesto

Od piatka budú zdobiť košickú Hlavnú, Mlynskú a Alžbetinu ulicu vlajky s vatikánskymi, slovenskými a košickými insígniami a tiež kvetinová výzdoba, ktorú zabezpečí Správa mestskej zelene.

Mesto prostredníctvom spoločnosti Kosit zabezpečí zvýšenú čistotu v uliciach. Na dodržiavanie verejného poriadku budú dohliadať nielen štátni, ale aj mestskí policajti, informuje mesto.

Mesto zároveň vyzve majiteľov reštaurácií a podnikov v okolí Dómu sv. Alžbety, aby od nedele do utorka znížili intenzitu reprodukovanej hudby. Zásobovanie prevádzok na Hlavnej ulici bude v utorok možné iba do 8.00 hod., na čo bude dohliadať Mestská polícia Košice.

Záchytné parkoviská

Podľa odhadov má do Košíc prísť približne 100 autobusov s pútnikmi z celého Slovenska. Podľa odporúčaní by mali vystupovať na Štúrovej ulici, pričom využiť môžu aj záchytné parkovisko v Košickej futbalovej aréne.

Pre osobnú dopravu je pripravený parkovací dom pri Steel Aréne. Na dopravu a bezpečnosť bude v uliciach mesta dohliadať zvýšený počet policajtov.

Počas smútočného obradu bude zabezpečená aj zdravotná služba, požiarna ochrana a toalety. Nad historickým centrom vyhlásia bezletovú zónu, ktorá obmedzí používanie dronov bez príslušného povolenia.