Posledný smerácky starosta v Košiciach končí. Vraví, že Fico sa potrebuje vyhraniť

Polovicu života strávil v košickej politike na rôznych postoch. Trikrát po sebe viedol mestskú časť Dargovských hrdinov. Jej fungovanie poznačila úplatkárska aféra z minulosti pri výstavbe bytov, samospráva je pre ňu dodnes v dlhoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

JOZEF ANDREJČÁK vstúpil ako 22-ročný do Smeru, odišiel z neho sklamaný po neúspešnom volaní na zmenu predsedu, ktorým je dodnes Robert Fico.

Andrejčák je aj krajským a mestským poslancom, primátor Košíc Jaroslav Polaček aj župan Košického kraja Rastislav Trnka (obaja nezávislí) sa podľa neho viac venujú marketingu ako výsledkom. Kritizuje aj nekonečné rokovania mestského parlamentu, kde hodinové diskusie neprinášajú žiadne závery.

Ako 22-ročný ste vstúpili do komunálnej politiky ako poslanec a od roku 2010 ste pôsobili ako starosta. Prečo sa po troch volebných obdobiach už nebude uchádzať o znovuzvolenie?

- Tak som sa rozhodol, aj v rámci rodiny. Budem kandidovať do mestského a krajského zastupiteľstva a tú štafetu posuniem po 12 rokoch Dominikovi Babušíkovi, ktorý štyri roky pôsobí ako zástupca starostu a má prehľad, vzdelanie a myslím si, že aj skúsenosti na túto prácu. Budem ho teda podporovať.

Čiže, vy ste si vlastne akoby pripravili svojho nasledovníka, tak ako Monika Smolková v minulosti vás?

- Snažil som sa, lebo mi záleží na tom, aby veci, ktoré sú rozbehnuté, pokračovali. Máme pripravené niektoré projekty, ktoré bude určite treba dokončiť. Bol by som veľmi rád, aby všetky pokračovali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Smolková odovzdala žezlo na Furči. Svojmu zástupcovi zo Smeru Čítajte

Starostom ste sa stali ako 30-ročný. Cítite sa po tých troch volebných obdobiach vo vedúcej funkcii unavený komunálnou politikou?

- Nechcem hovoriť o únave, ale po tých rokoch na pozícii starostu a tej zodpovednej práci to treba posunúť ďalej.

Nemyslíte si, že taký krok by mali urobiť viacerí politici?

- Sú krajiny, kde sa na volených pozíciách končí po dvoch volebných obdobiach. A je to možno na diskusiu, nemusí to byť na škodu, keby to bolo nejakým spôsobom obmedzené. Ja som ale nikdy nepristupoval k pozícii starostu, že by som k nej bol prilepený.

Cítite volanie po generačnej výmene, aj čo sa týka komunálnej politiky?

- Prečo nie. Ale nemusí to byť hneď mladý človek, aspoň ja to nevnímam ako nejakú podmienku. Často aj skúsení ľudia, ktorí niečo majú za sebou, vedia niečo priniesť do samosprávy.

V roku 2018 ste v komunálnych voľbách získali po Ladislavovi Lörincovi druhý najvyšší počet hlasov ako poslanec do mestského parlamentu. Prekvapilo vás to?

- Vždy som sa snažil správať k všetkým ľuďom rovnako a nikdy som nikoho neuprednostňoval. Snažil som sa vystupovať a komunikovať férovo a riešiť to, čo sa dá. Zakladal som si na otvorenosti a férovosti a povedal by som možno na takej ľudskej normálnosti, nevystupoval som z pozície starostu. Som súčasťou komunity, mestskej časti, ľudí, s ktorými som prakticky vyrastal. A možno aj preto ten výsledok.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jediný košický starosta za Smer: Doplácame na bývanie u daňového podvodníka Čítajte

Úplatkárska aféra Lumtzerových bytov je vlastne to, čím je Furča známa. Vy ste už prebrali mestskú časť, ak sa nemýlim, s dlhom na 23 rokov. Ako vlastne celá kauza ovplyvnila vašu mestskú časť?

- Značne. Bola prvotná dohoda so štátom, že mestská časť bude ročne splácať približne 200-tisíc eur. Následne sme sa dohodli, že tie splátky znížime a mestská časť bude ročne splácať zhruba 120-tisíc eur, aby sme tých zvyšných necelých stotisíc vedeli použiť v rámci rôznych investičných projektov. Takto to vlastne funguje doteraz. Síce sa to obdobie splácania trošku predĺžilo, ale tie peniaze mestskej časti pomohli. Tá záťaž je ale obrovská, lebo 120-tisíc eur je pre sídliskovú mestskú časť veľa. Preto sa snažíme každé euro trikrát otočiť. Preto sa snažíme mať v rezervnom fonde rezervu na minimálne dva-tri roky, aby sme vedeli naše záväzky plniť a aby sme sa náhodou nedostali do horšej situácie.

Chápem to správne, že ako zadlžená samospráva sa nemôžete uchádzať o eurofondy, úvery, pôžičky a podobne?

- Limituje nás to, samozrejme. Môžeme sa uchádzať len o rôzne nadačné peniaze alebo tam, kde nás to pustí. Nemáme vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a je voči nám vedený výkon rozhodnutia.

Boli aktéri tej kauzy dostatočne potrestaní?

- Myslím si, že nie, no žiaľ, doplatila na to hlavne mestská časť. My sme sa snažili riešiť možnosti, ktoré nám poskytujú hlavne štátne úrady, ale, žiaľ, nevedeli sme v tomto prípade dosiahnuť ani odpustenie úrokov.

Po posledných komunálnych voľbách ste získali nálepku - jediný starosta za Smer. Strana totiž v meste utŕžila volebný debakel. Ako ste vnímali tú nálepku, ktorú ste si po čase odlepili.

- Ťažko sa mi k tomu vyjadruje.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť