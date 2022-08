Pozostatky kardinála Jozefa Tomka sú v Košiciach. Pozrite si fotografie

KOŠICE. Ostatky zosnulého kardinála Jozefa Tomka sa už nachádzajú v Košiciach. Do metropoly východu boli privezené v sobotu 13. augusta podvečer a privítal ich košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Rakvu uložili v Kaplnke sv. Michala.

„Nasledovala takzvaná vigília pri zosnulom, žalmy, bohoslužba slova a litánie za zosnulého ako modlitby vďačnosti za kardinála, ktorý sa celý svoj život snažil o pozdvihnutie Košickej arcidiecézy a Slovenska," informovala košická arcidiecéza.

S kardinálom sa môže prísť rozlúčiť i verejnosť.

Rakva s ostatkami bude k verejnej úcte vystavená v Dóme svätej Alžbety v Košiciach v nedeľu od 16.00 do 21.00 hod., v pondelok od 9.00 do 12.00 hod. a v utorok, teda v deň pohrebu, od 7.00 do 9.00 hod.

Pripravená bude i kondolenčná kniha v zadnej časti katedrály.