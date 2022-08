Trnka navrhol prevod nemocnice na župu. Rezort: Nestačí to len deklarovať pred kamerami

Varoval pred bytmi, hotelom či kasínom.

KOŠICE. Už rok je verejne známy zámer Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) predať štátny areál, v ktorom sídli súkromná Železničná nemocnica s poliklinikou v Košiciach.

Od januára bolo neúspešných šesť ponukových kôl, keďže sa nenašiel žiadny záujemca. Ponuku nepodal ani vlastník zdravotníckeho zariadenia – Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o., z portfólia finančnej skupiny Penta.

Do celého procesu vstúpil teraz vo štvrtok predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý).

Trnka varoval pred bytmi, hotelom či kasínom

Na spoločnej tlačovej konferencii za účasti aj zástupcov vedenia a odborárov nemocnice priamo v jej areáli upozornil Trnka na reálnu hrozbu zániku poskytovania zdravotnej starostlivosti v týchto priestoroch, ak by sa dostali do vlastníctva nejakého developera.

„Aktuálne uplynul v pondelok termín šiesteho kola na predaj budovy, pred ktorou stojíme. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má nájomnú zmluvu len do konca roka 2023. Keďže v ponuke na predaj nefiguruje podmienka zachovania zdravotnej starostlivosti, môže si ju odkúpiť ktokoľvek a urobiť z tejto budovy byty, hotel, kasíno, teda čokoľvek, čo generuje oveľa väčší zisk, ako je zisk v zdravotníctve,“ vysvetlil Trnka, prečo sa začal v tomto prípade angažovať.

Pokračoval, že vlastník nemocnice teda nemôže objektívne ponúknuť za tieto nehnuteľnosti takú cenu ako napríklad developer.

„Sme presvedčení, že po ukončení nebude nájomná zmluva zo strany nového vlastníka predĺžená. Táto nemocnica pritom existuje 60 rokov a v posledných rokoch poskytuje zdravotné služby 350-tisíc obyvateľom z východu. Slovenské zdravotníctvo nie je v takej kondícii, ako by malo byť, preto považujeme za veľmi nešťastné, nelogické a zlé, keď sa bude táto nemocnica rušiť týmto spôsobom.“

Župa je ochotná prevziať nehnuteľnosti na seba

Župa podľa neho podporuje možnosť, ktorú navrhli odborári nemocnice, že by sa do podmienok predaja doplnila taká, ktorá by zaručila zachovanie zdravotnej starostlivosti v týchto priestoroch aj v budúcnosti.

Trnka poznamenal, že ak by takáto možnosť nebola schodná, navrhol aj inú.

