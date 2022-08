Rabujú kontajnery, odpad prevážajú vlakmi. Chcela vystúpiť, stopli ju dvere z obývačky

Žobrú aj desiatu detí pri škole.

KOŠICE. Mestské časti Sídlisko Ťahanovce a obec Ťahanovce zaplavili vyberači kontajnerov.

Do Košíc sa z regiónu prepravujú vlakom, robia neporiadok, prednedávnom dokonca ukradli psa.

Kontajneroviská majú podelené, majú svoje teritóriá, na ktoré si robia výsostné právo.

Okrem samospráv, ktoré bubnujú na poplach, to negatívne vnímajú cestujúci aj polícia.

Chcela vystúpiť, stopli ju dvere z obývačky

„Vo večerných osobákoch na trati Košice - Krompachy je to niekedy neznesiteľné. Mladí ľudia z richnavskej osady, ktorí chodia vyberať kontajnery do Košíc, naložia do vagónov všetko, čo sa im hodí, a nie je to nič, čo by chcel človek počas jazdy vlakom zažiť,“ vyrozprávala nám svoj zážitok cestujúca Anna.

Vraví, že keď sa raz chystala vystúpiť, zrazu mala pred sebou klasické presklené obývačkové dvere, ktoré úplne zatarasili tie vlakové.

Všetci cestujúci museli prejsť do vedľajšieho vozňa, aby sa dostali von.

„Bola to viac-menej úsmevná príhoda. Hrozné sú hlavne tie obrovské plné tašky, vrecia, v dekách a plachtách zabalené smeti. Odporne to zapácha aj v zime, nieto ešte počas letných horúčav.“

Cestujúci podľa Anny nezmôže nič.

