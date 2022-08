Keď železničná nemocnica skončí, lekári odídu aj do zahraničia, varujú odborári

Už teraz je problém dostať sa k špecialistom.

KOŠICE. Osud súkromnej Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach je zatiaľ nejasný.

Známe je len to, že štátny areál, ktorý má jej prevádzkovateľ v prenájme, sa Železniciam SR (ŽSR) ako správcovi nepodarilo od januára predať ani na šiesty pokus.

Nenašiel sa totiž žiadny záujemca, ktorý by predložil ponuku.

Hrozbu, že by nehnuteľnosti kúpil developer, čo by v budúcnosti mohlo znamenať koniec tohto zdravotníckeho zariadenia, sa snažia najnovšie odvrátiť Košický samosprávny kraj (KSK) aj odboroví zástupcovia zamestnancov nemocnice.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) predstavil vo štvrtok na tlačovej konferencii možnosť, že by celý areál ako prebytočný majetok štátu získal KSK za zatiaľ bližšie nešpecifikovaných výhodných finančných podmienok, čo by garantovalo pokračovanie prevádzky nemocnice v doterajších priestoroch.

Ministerstvo dopravy a výstavby ako jediný akcionár ŽSR je prístupné o tom rokovať.

Zároveň však kritizovalo, prečo sa naň nikto oficiálne neobrátil, ale namiesto toho sa tento návrh prezentoval pred zapnutými kamerami.

Lekár a odborár: Je to veľká trúfalosť

Na tlačovej konferencii nechýbali ani zástupcovia vedenia i zamestnancov nemocnice.

Požadujú minimálne to, aby sa do podmienok prebiehajúceho procesu predaja areálu doplnila taká, ktorá by zaručila zachovanie týchto priestorov na zdravotnícke účely i do budúcnosti.

Bližšie popísali aj to, ako by to ohrozilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti mnohým pacientom na východe Slovenska.

