Manžel Trnkovej spolužiačky bude šéf krajského múzea. Ona už zastupuje riaditeľa

Minule bol posledný, teraz konkurz vyhral.

Nový šéf Východoslovenského múzea Dominik Béreš chce aj viac pracovať so sociálnymi sieťami a dostať múzeum i na TikTok. (Zdroj: KSK)

KOŠICE. Vlani skončil vo funkcii najdlhšie slúžiaci riaditeľ Východoslovenského múzea Robert Pollák.

Župa vtedy deklarovala, že nový riaditeľ múzea s polmiliónom exponátov vzíde z verejného výberového konania v októbri 2021.

To však napokon prebehlo až tento rok v júli.

Vedúci oddelenia mestskej časti

Päťčlenná výberová komisia na základe výsledkov písomnej a ústnej časti odporučila na funkciu riaditeľa múzea Dominika Béreša.

Ten doteraz pôsobí ako vedúci oddelenia kultúry, športu a záujmovej činnosti na miestnom úrade mestskej časti Košice-Západ.

Béreš v minulosti pôsobil aj v Štátnom divadle Košice ako manažér obchodu a marketingu či manažér baletu, ale pracoval napríklad aj pre známy pivovar.

Do výberového konania sa okrem neho prihlásili ďalší traja uchádzači – Lýdia Babarcsíková, Gabriel Viszlay a Jozef Kušnír.

Manželia, spolužiaci, kolegovia

Návrh na vymenovanie nového šéfa múzea predložil poslancom v pondelok predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý).

Víťaz konkurzu Dominik Béreš je manželom zástupkyne riaditeľa úradu KSK Jany Béreš Furmanovej.

Jej nadriadený, riaditeľ župného úradu Boris Bilčak viedol výberové konanie ako predseda komisie.

Béreš Furmanová je zároveň Trnkovou spolužiačkou zo spoločnej triedy na Gymnáziu Šrobárova.

Do rovnakej triedy s nimi navyše chodil aj Marcel Vrchota (SaS), starosta mestskej časti Západ.

Práve tam Furmanová spolu aj so svojím terajším manželom pracovala do marca 2021, a to ako prednostka miestneho úradu, teda ako Bérešova priama nadriadená.

Manželmi sa stali tento rok v marci, keď už ona bola na župe a on ešte na Terase.

Teraz budú zas obaja na kraji, ktorý je zriaďovateľom Východoslovenského múzea.

Prvý pokus mu nevyšiel, skončil posledný

Béreš ako vedúci oddelenia kultúry v mestskej časti Západ sa pritom o zamestnanie na Košickom kraji prvýkrát snažil už pred troma rokmi.

Prihlásil sa na výberové konanie na šéfa odboru kultúry na úrade župy.

