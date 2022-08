O kreslo starostu Terasy zabojuje aj podnikateľ a miestny poslanec

Uchádzať sa bude i o post poslanca Košíc a košickej župy.

KOŠICE. O post starostu najväčšej košickej mestskej časti (MČ) Západ, známej ako Terasa, sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj podnikateľ Dušan Drotár.

Kandidovať bude za koalíciu strán Šanca, Spolu, Demokratická strana (DS) a Občianski demokrati Slovenska (ODS). Informoval o tom na piatkovom brífingu.

Drotár bol v predchádzajúcich obdobiach miestnym poslancom.

Medzi svoje priority radí bezpečnosť, životné prostredie, ekológiu, rodinu, seniorov, mládež, bývanie, budovanie nových modrých plôch či osadzovanie vodných prvkov.

Zároveň oznámil, že sa bude uchádzať aj o post poslanca mesta Košice aj Košického samosprávneho kraja.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň beží a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.

