Trnkov riaditeľ priletel z dovolenky do Viedne, poslali mu služobné auto z Košíc

KOŠICE. Spolu viac ako tisíc kilometrov absolvovalo služobné auto Košického samosprávneho kraja na ceste na viedenské letisko Schwechat a späť do Košíc.

Služobný šofér kraja tam totiž prišiel vyzdvihnúť riaditeľa úradu župy Borisa Bilčaka s jeho rodinou, manželkou a deťmi, ktorí sa letecky vrátili z dovolenky.

„V utorok 16. 8. 2022 bolo zneužité vozidlo Škoda Superb s evidenčným číslom KE889II, ktoré patrí do vozového parku úradu Košického samosprávneho kraja a je určené na služobné účely. Túto jazdu urobilo skoro ráno s príjazdom na viedenské letisko Schwechat o 8:30 a s odchodom po deviatej,“ napísal do redakcie Korzára anonym a do svojho mailu pripojil aj fotografie (fotogaléria je nižšie v článku).

