Električkový tender: Polaček hovoril o babrákoch, v komisii bol i jeho človek

Opatrenia neprijali, Padyšák čaká na NAKA.

KOŠICE. Zbabraný tender na košické električky s prepadnutými 25 miliónmi eur z eurofondov bol v auguste definitívne zrušený a zainteresovaní sa už k nemu môžu verejne vyjadrovať otvorene.

Mesto ako 100-percentný akcionár Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) však zostáva naďalej zdržanlivé v otázke vyvodzovania zodpovednosti za toto fiasko, hoci primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) hovoril ešte na júnovom mestskom zastupiteľstve o „babrákoch“.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košický primátor o fiasku s tendrom na električky: Som strašne nazlostený, sú to babráci Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Generálny riaditeľ a člen predstavenstva DPMK Vladimír Padyšák zaujal tvrdením, že keby to bola jeho súkromná firma, tak by v nej už zodpovední za neúspech verejného obstarávania nepracovali, ale mestský podnik nemôže nechať skolabovať.

Konečne sa nám podarilo získať už aj vyjadrenia z vnútra výberovej komisie, ktorá vytrvalo vyhlasovala za úspešného uchádzača poľskú firmu Pesa.

A to napriek opakovaným rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), že mala byť táto spoločnosť z tendra vylúčená pre nesplnenie súťažných podmienok.

Komisia zmenila názor až pri štvrtom vyhodnocovaní ponúk, Pesu vylúčila a za víťaza určila jediného zostávajúceho uchádzača - českú Škodu Transportation.

To však už bolo neskoro, lebo by sa pridelené eurofondy na nákup električiek nestihli aj tak použiť do konca budúceho roka, dokedy musia byť projekty financované z prostriedkov končiaceho programového obdobia definitívne uzavreté.

Mesto: Zvažujeme audit

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť