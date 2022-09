Vlani 700-tisíc eur, teraz 2,35 milióna. Ceny energií spôsobujú veterine vážne problémy

Úsporné opatrenia výučbu nenarušia.

KOŠICE. Enormný nárast cien energií spôsobuje Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach veľmi vážne problémy.

Uviedla hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková.

Kým vlani UVLF zaplatila za zemný plyn a elektrinu približne 700 000 eur, podľa aktuálnych prepočtov by to v tomto roku malo byť 2,35 milióna eur.

Univerzita plánuje o úsporných opatreniach hovoriť aj so zamestnancami a študentami.

"Kým v roku 2021 potrebovala UVLF na úhradu za zemný plyn 351 664 eur, v roku 2022 to bude už takmer 1,5 milióna eur a v roku 2023 až vyše dva milióny eur. Zvýšila sa aj cena elektrickej energie, a to na viac ako dvojnásobok oproti roku 2021. Minulý rok univerzita uhradila niečo vyše 350 000 eur, v tomto roku to bude už vyše 850 000 eur," povedala s tým, že o náraste hovorili aj s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Príjmu opatrenia

UVLF tiež bude prijímať úsporné opatrenia vo všetkých svojich objektoch.

"Predpokladáme, že každý bude musieť zniesť istú formu diskomfortu, no opatrenia nenarušia kvalitu a rozsah výučby ani služieb pre verejnosť," dodala Bobriková.

Pripomenula, že UVLF dlhodobo prijíma úsporné opatrenia a doposiaľ sa im darilo získavať mimorozpočtové zdroje zo štrukturálnych fondov na znižovanie energetickej náročnosti budov.

Fotovoltika aj kúrenie na pelety

V uplynulých mesiacoch na pôde univerzity diskutujú aj o energetickej nezávislosti univerzity, respektíve jej znížení.

Uvažuje sa o inštalovaní peletovacieho zariadenia a pretransformovaní systému kúrenia na pelety, ako aj inštalácii fotovoltaiky.

"Takáto zmena si však vyžiada investíciu do technickej realizácie. Realizácia zmeny časti vykurovania na pelety vrátane vlastnej peletovačky sa hýbe v sumách okolo pol milióna eur, pričom univerzita má surovinu, ktorú je možné peletovať (hnoj, seno, slama z podstielky)," vysvetlila.

Inštaláciou fotovoltaiky plánujú ušetriť finančné prostriedky za elektrickú energiu minimálne vo výške 25 percent.

Zdôraznila, že tento proces je zložitý, dlhodobý a finančne sa hýbe na úrovni 300 000 eur. Obe akcie sú však podľa nej aktuálne v príprave.