Pri Ružíne urobia žabochody. Kraj začína veľkú rekonštrukciu, bude trvať rok

Vynovia 9 kilometrov cesty a 5 mostov.

KOŠICKÝ KRAJ. Košický samosprávny kraj (KSK) začína druhú etapu rozsiahlej rekonštrukcie cesty druhej triedy vedúcej cez okresy Košice-okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves.

Stavebné práce sa dotknú najmä katastra obce Košická Belá a rekreačnej oblasti Ružín-Košické Hámre.

Rekonštrukcia bola slávnostné začatá v pondelok. KSK o tom informuje na svojej webstránke.

"Prvú etapu rekonštrukcie sme po dvoch rokoch prác ukončili vlani, kedy sme zrekonštruovali vozovku na úseku dlhom takmer 13 kilometrov. Táto cesta je hlavnou spojnicou z Košíc do Hnileckej doliny a ďalej na Spiš, nevedú tadiaľ diaľnice ani rýchlostné cesty. Celkovo obnovíme vozovku na ďalších deväť kilometrov tejto dopravne významnej cesty," povedal predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Žabochody

Nový asfaltový koberec pribudne v okolí Ružínskej priehrady, konkrétne od Košickej Belej po most Ružín v smere na Veľký Folkmar. Zrekonštruovaná bude aj autobusová zastávka v obci Zlatník, na vybraných úsekoch budú osvetlené priechody pre chodcov, opravené budú priepusty, vymenené a doplnené zvodidlá a osadené aj meteostanice.

Pri Ružínskej priehrade tiež kraj vybuduje takzvané žabochody, teda podchody pre migráciu žiab.

Rekonštrukcia si vyžiada 6 728 000 eur, práce financuje KSK z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Rekonštrukcia cesty bude prebiehať vždy po poloviciach, premávku bude počas prác regulovať svetelná signalizácia.

Mosty nezbúrajú

Na ceste vedúcej od hranice okresu Košice-okolie po Spišské Vlachy zrekonštruuje kraj aj päť mostov. Konkrétne most cez Kojšovský potok vo Veľkom Folkmari, most cez Záhorský potok pred Štefanskou Hutou, most cez potok Studenec v Kolinovciach a dva mosty pred Spišskými Vlachmi – cez potok Oľšavec a cez Slatvinský potok.

Mosty sa demolovať nebudú, v rámci rekonštrukcie bude zosilnená nosná konštrukcia. Cestári budú pracovať vždy po poloviciach, vďaka čomu budú úseky počas rekonštrukcie prejazdné. Rátať však treba s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Aj tento projekt financuje KSK z IROP, investícia do opráv mostov bude vo výške 1 715 000 eur.

Do opravy cesty II/547 tak kraj investuje celkovo takmer 8,44 milióna eur. Rekonštrukcia vozovky a piatich mostov potrvá rok. Ukončená by mala byť v septembri budúceho roka.