Trikrát a dosť. V garáži prepadol bezdomovca, dostal 25 rokov a dve liečenia

Jeho komplic vyviazol s podmienkou.

KOŠICE. Trestný zákon myslí aj na takých páchateľov, ktorých predošlé odsúdenia nemotivujú ukončiť trestnú činnosť. V prípade dvoch odsúdení za presne určené zločiny môže súd pri tom treťom uložiť obžalovanému 25 rokov väzenia.

Košické súdy sa tento rok zaoberali práve takým prípadom. Jeden z dvojice páchateľov už mal v registri trestov dve odsúdenia za lúpež a na lavici obžalovaných sa ocitol pre tretiu.

Okresný súd poslal Mikuláša J. na 25 rokov do ústavu so stredným stupňom stráženia, no 38-ročný Košičan sa odvolal. Na krajskom súde žiadal kratší trest.

Bil ho meter dlhou palicou

Skutok sa stal vlani v prvý augustový deň.

Mikuláš J. spolu s kamarátom Jozefom G. (* 1981) mali záujem o televízor Milana K., ktorý býval v jednej z garáží na Čárskeho ulici. S použitím násilia otvorili riadne uzamknutú bránu a jej obyvateľovi oznámili, po čo prišli.

Keďže Milan s vydaním televízora nesúhlasil, Mikuláš vzal do ruky takmer meter dlhé porisko a muža napadol. Bil ho nielen po tele, ale aj po hlave, čo neostalo bez následkov.

