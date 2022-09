V košickom hoteli skolaboval návštevník, ratoval ho personál i mestskí policajti

Oživiť sa ho podarilo až záchranárom.

KOŠICE. V košickom hoteli v centre mesta skolaboval v stredu poobede jeden z jeho návštevníkov.

Na miesto bola vyslaná hliadka Pohotovostnej ochrannej jednotky Mestskej polície mesta Košice (MsP).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako uviedla MsP na sociálnej sieti, po príchode do hotela Double Tree by Hilton jednotka spozorovala, že muž leží na zemi. Personál hotela mu nasadil defibrilátor, no hlasový asistent prístroja oznamoval, že výboj nie je potrebný.

Po kontrole vitálnych funkcií policajti zistili, že muž nedýcha, no má slabo hmatateľný pulz. Začali preto s masážou srdca.

“Krátko na to dorazili na miesto aj záchranári, ktorí si muža od policajtov prevzali a pokračovali v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Muža sa napokon podarilo oživiť a jeho stav stabilizovať,” uviedla MsP.

Záchranári s pomocou polície preniesli muža do sanitky, ktorá ho následne previezla do nemocnice.