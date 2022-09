Košice zakázali kŕmiť holuby aj túlavé mačky. Sloboda zvierat to napadne

Pokutovať to majú mestskí policajti.

KOŠICE. Potkany s krídlami. Takto v thajskom Bangkoku často označujú holuby, ktoré sa tam objavujú na preplnených miestach ako chrámy, trhoviská a parky.

Pre ich premnoženie, riziko šírenia vtáčej chrípky a iných chorôb sa mestská správa v roku 2018 rozhodla, že zakáže ich kŕmenie.

Tomu, kto by zákaz porušil, by hrozilo väzenie do troch mesiacov alebo pokuta približne 650 eur.

„Pre ľudí predstavujú riziko miesta, kde je vysoká koncentrácia holubov," dôvodil zástupca bangkockého guvernéra Tavísak Lertprapan.

Argumentoval aj tým, že ľudia sa môžu od holubov nakaziť respiračnými chorobami, meningitídou a vtáčou chrípkou.

Aj iné svetové metropoly sa rozhodli bojovať proti holubom.

Zákaz dávať im jedlo platí už roky v talianskych Benátkach. Najmä chronicky známe Námestie sv. Marka je týmito vtákmi preplnené. Kto by sa tam rozhodol nasýtiť ich, vyšlo by ho to až na 500 eur.

Nevedomé kŕmenie potkanov

Zákaz kŕmenia holubov začne platiť od januára budúceho roka aj v Košiciach.

Okrem tohto druhu vtáka nebude možné kŕmiť ani túlavé mačky.

