Lekársky odborár z Košíc: Nejde nám o platy, chceme zabrániť personálnemu kolapsu

Štát sa proti nám snaží bojovať, vraví.

Lekárski odborári majú osem požiadaviek, ktoré chcú vyrokovať s vládou, inak hrozia výpoveďami.

Šéf odborárov Peter Visolajský v auguste kritizoval, že sa viacero z nich nesplnilo, a avizoval hromadné výpovede lekárov.

Hovoril, že výpovede môžu podať do konca septembra a potom lekárom začne plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, počas ktorej má vláda dokázať, že to so zlepšením stavu zdravotníctva myslí vážne.

Premiér Eduard Heger na výpovede lekárov nevidí dôvod, minister financií Igor Matovič (obaja OĽaNO) hovoril, že lekári by mali výpovede stiahnuť.

Medzi ôsmimi požiadavkami lekárov na zlepšenie zdravotníctva sú napríklad opatrenia pri vzdelávaní lekárov, ale aj financovaní nemocníc.

O problémoch v zdravotníctve sme sa zhovárali s predsedom Lekárskeho odborového zväzu Košice PETROM ZIMMERMANNOM.

Prečítajte si, aká je súčasná situácia s výpoveďami a čo odborár hovorí na najväčšie výhrady smerujúce k odchodu zdravotníkov.

Vedenie ministerstva zdravotníctva navštívilo zdravotníkov na východe Slovenska minulý piatok. Aké sú výsledky, padli nejaké konkrétne návrhy, dohoda?

- Výsledkom stretnutia ministra zdravotníctva s lekármi v Košiciach je, že žiadny z prítomných lekárov nestiahol výpoveď. Práve naopak, počet výpovedí stúpol.

Koľko ich máte v súčasnosti?

- To zverejníme na konci mesiaca.

Z niektorých strán sa ozývali hlasy, a aj nám do redakcie prišiel od lekára mail, v ktorom spresňoval, že platy lekárov nie sú až taký problém. Horší je stav s personálom, ktorý je poddimenzovaný. Hovoril o tom aj Visolajský. Tento problém sa pretavuje napríklad aj do vysokého počtu odvrátiteľných úmrtí. Ako je to teda s platmi lekárov, je ich zvyšovanie kľúčová požiadavka?

- Naše požiadavky nie sú motivované nespokojnosťou s platom, ale snahou personálne stabilizovať zdravotnícky systém.

