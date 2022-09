Kandidát Hlasu na župana Suja: Trnka je obeť, ani netuší, čo sa okolo neho deje (rozhovor)

Keby sa stal šéfom NKÚ, na župana by už nekandidoval, ale nie je to plán B a chce byť malým premiérom, hovorí Róbert Suja. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Roky pôsobil ako manažér a poradca, do Košíc sa vracia kvôli záujmu o post župana.

RÓBERT SUJA sa zviditeľnil počas krátkeho pôsobenia v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI), kde šéfoval príprave očkovania. V čase „nočných hier o život“ v prihlasovaní seniorov obhajoval na tlačovke expresné termíny pre mladých.

Dostal hodinovú výpoveď a začal radiť strane Hlas, za ktorú kandiduje na post predsedu Košického samosprávneho kraja v októbrových voľbách. Opiera sa pri tom o podporu starostov z východu. Nechce povedať, koľko minie na kampaň.

Súčasného župana Rastislava Trnku (nezávislý) nevie pochváliť ani za jednu vec. Vyčíta mu, že na cesty nevyužíva eurofondy, ale kraj zadlžuje úvermi, a naznačuje, že na rozdelených zákazkách niekto zarába.

Životopis na vašej predvolebnej stránke uvádza, že odkedy ste v roku 1999 ukončili štúdium na strojníckej fakulte v Košiciach, pôsobili ste na viacerých pozíciách v zahraničí a v Bratislave. Po 23 rokoch sa teda vraciate do Košíc rovno s ambíciou šéfovať celému kraju?

- Desať rokov som strávil prevažne v zahraničí a tých ďalších desať rokov už striedavo v Bratislave a Košiciach. Trvalý pobyt mám celý život na košickej Terase. Tých posledných desať rokov som žil tak, že dva, tri alebo štyri dni v Bratislave a zvyšok som bol tu. Takže pre mňa to nie je tak, že by som sa zrazu vracal z Bratislavy.

Keď ste ohlasovali kandidatúru, boli ste pre Košičanov neznámy. Keď sme sa vás na to pýtali, vraveli ste, že väčšinu času trávite v Košiciach. Trváte na tom?

- Dva - tri dni v týždni som trávil v Bratislave. Celá moja rodina žije v Košiciach, mám syna, tu bývam. To by som okrádal vlastnú rodinu. Môj syn má iba raz v živote šesť rokov.

Ozvali sa nám susedia, ktorí tvrdia, že vás nestretávajú, o domových schôdzach nehovoriac.

- Bývam momentálne pri Kulturparku a na Terase mám trvalý pobyt. Aj keby to bolo opačne, je to nejaký hendikep?

Mnoho ľudí odchádza z východu na západ a po čase sa vracia z rodinných či profesijných dôvodov. Vás primal k návratu práve záujem o verejnú funkciu?

- Áno. Môj vzostup bol zásadný, začal som robiť pre globálnu top triedu. Potom som prišiel na Slovensko a posledné roky som poradcom v exekutíve štátu. Je ťažké venovať sa tomu a nebyť v Bratislave. Tam sa začal tento môj striedavý život.

Kontinuálne som išiel cez všetky vlády. Po voľbách som začal robiť poradcu na ministerstve zdravotníctva u OĽaNO. Potom som prešiel v rámci krízovej situácie na NCZI. Chcem meniť veci. Mohol som radiť niekde „za záclonou“, ale človek musí mať dôveru od ľudí a možnosť politického riadenia, aby mohol reálne meniť veci. Je jedno, ako sa človek snaží, v konečnom dôsledku rozhodnú práve tí, ktorí získajú mandát.

A prečo sa usilujete o post župana a nie napríklad primátora?

- Mám už niečo za sebou. Keby som si zobral historicky všetkých kandidátov, aj súčasných, aj bývalých, a tí by poslali životopis do Berlína alebo do Londýna, nikto by im ani neodpovedal.

S určitou mierou pravdepodobnosti viem povedať, že mne by odpovedali. Preto som sa rozhodol kandidovať – lebo pozíciu župana vnímam ako pozíciu malého premiéra. V tom zmysle, že je to nejaké územie, ktoré treba riadiť a zabezpečovať preň dostatok financií.

Niekoľko dní pred ohlásením vašej kandidatúry ste boli aj adeptom na šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ale vo výberovom konaní ste neuspeli. Tvrdíte, že kandidatúra na župana nebol plán B, ak NKÚ nevyjde. Ako inak sa to ale dá čítať?

