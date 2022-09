Stop novinkám v doprave. Polaček vetoval zavedenie nových lístkov aj bezplatnej linky

U vodiča si už lístok tak či tak nekúpite.

KOŠICE. Novinky v košickej mestskej hromadnej doprave (MHD), ktoré schválili mestskí poslanci na septembrovom zastupiteľstve, sa od 1. októbra do praxe neuvedú.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) totiž využil svoje sistačné právo a nepodpísal uznesenie o Dodatku č. 7 k Tarife Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), čím pozastavil jeho vykonateľnosť.

Ak by chceli poslanci prelomiť veto primátora, museli by pozastavené uznesenie opätovne potvrdiť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov do troch mesiacov od jeho schválenia, inak stratí platnosť.

Do komunálnych volieb, ktoré budú 29. októbra, sa však tým už zrejme zaoberať nebudú.

Lístok už vodič aj tak nepredá

