Pochybný komunista záhadne získal prácu v múzeu. Aj tým žili Košice pred sto rokmi

Mal prsty v podvodoch.

Pre zachovanie autenticity boli dobové články ponechané s pôvodným pravopisom.

Košice v noci

Na razii so strážou bezpečnosti.

V sobotu v noci sme boli na razii v košických večerných lokáloch. Cez smutné, mokré ulice sme neustále kráčali po stopách hriechov, ktoré sa už stali alebo sa len chystajú v znamení alkoholu, či neobligátnej lásky.

Chodili sme z jedného hostinca do druhého, z hotela do hotela. S ľútosťou musíme konštatovať, že úradnému výkonu v mnohých prípadoch robili prekážky aj tzv. republikáni, a že mnohí z našich ľudí sa vôbec nechovali vzorne voči úradníkom konajúcim svoju povinnosť, ba naopak, miešali sa do úradného výkonu. Nechceli sa legitimovať a v jednej miestnosti na Hlavnej ulici aj formálne napadli úradníkov tak, že títo boli nútení použiť sebaobranu a opitých pánov odovzdať policajnému riaditeľstvu.

Košická noc nie je o nič lepšia ani horšia ako v iných mestách. Stále sme ešte v tej dobe poválečnej, kedy si ľudia navykli praktizovať názor: žiť a nestarať sa.

V hostincoch a v nočných kaviarňach slávi alkohol svoje orgie, alkohol a prostitúcia.

