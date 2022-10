Chodci cez priechod bežia, boja sa áut, to je také slovenské, vraví urbanistka

Okrem alkoholu býva častou príčinou dopravných nehôd aj mentalita šoférov a dizajn miest. Skoro každý deň sa stanem svedkom situácie, že niekoho takmer zrazí auto, hovorí urbanistka VIKTÓRIA MRAVČÁKOVÁ, ktorá dnes pôsobí v Košiciach. Tie sú podľa nej príkladom mesta, kde sú prioritou autá a kde bežne ľudia musia cez priechody behať.

Vysvetľuje, prečo sa v uliciach necítia Košičania bezpečne a čo by s tým mesto mohlo urobiť. Cesty by sa podľa nej nemali rozširovať o ďalšie pruhy, ale naopak, a vysvetľuje, prečo by si za parkovanie mali motoristi zaplatiť.

O probléme verejných priestranstiev bola aj predvolebná diskusia s kandidátmi na poslancov, ktorú Mravčáková v stredu večer v košickej Tabačke moderovala.

V reakcii na tragickú udalosť v Bratislave, kde prišlo o život päť mladých ľudí, ste zverejnili status, v ktorom vysvetľujete, že okrem alkoholu, ktorý je hlavnou príčinou tejto nehody, sa podpisuje na bezpečnosti verejných priestranstiev aj mentalita automobilizmu či dizajn miest. Aká bola v tomto zmysle vaša prvá reakcia na tú tragédiu?

- Veľmi sa ma to dotklo. A potom nasledovala hneď tá ďalšia tragická udalosť v Čadci a to už som sa neudržala. A vlastne sa ma to dotýka zakaždým, lebo mám pocit, že sa to deje príliš často. Iste, obrovským faktorom je alkohol a ľahostajnosť jednotlivca. Ale zároveň mám pocit, že sa takéto správanie tak znormalizovalo, že je to aj systémový problém, nie iba odraz jedného človeka. Poukazuje to na spôsob, akým uvažujeme o verejných priestranstvách - primárne ako o priestoroch pre autá.

V Košiciach sa pred 12 rokmi stal prípad, ktorý zaznel aj v diskusii, keď vodič zrazil chodca na Štúrovej ulici. Je to už zabudnuté, ale v kontexte nových udalostí nás zaujíma, či sa cítia ľudia bezpečne na verejných priestranstvách v Košiciach.

